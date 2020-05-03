Общество
RT на русскомНад Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов. Об этом журналистам сообщил представитель администрации гражданской авиации Латвии.
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Игры
Sony нашла ответственного за утечки по The Last of Us: Part II
Игромания.ру 01 мая в 13:16
Культура
Московская консерватория проведет онлайн-фестиваль к 75-летию Победы
Фестиваль откроет программа "Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим!", подготовленная Камерным хором Московской консерватории под управлением профессора Александра Соловьева совместно с пианисткой Екатериной Мечетиной к 9 мая 2019 года.
ТАСС 06:48
Происшествия
Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова оставила вернувшегося в дом Джигана без секса
Оксана Самойлова оставила вернувшегося в дом Джигана без секса Устименко-Вайнштейн ночует в другой комнате.
Экспресс газета 08:15
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
РИА Новости 07:34
Общество
Главный кардиолог России предложил ужесточить карантин
Москва, 3 мая 2020, 14:35 — REGNUM Ответственность за нарушение карантинных мер в России предложил ужесточить главный кардиолог министерства здравоохранения Сергей Бойцов, сообщили 3 мая в пресс-службе Минздрава.
REGNUM 07:35
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 01 мая в 06:49
Политика
Песков пообещал 9 мая выпить рюмку водки и спеть «День Победы»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы».
РБК 07:07
Общество
Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой
Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции.
РБК 06:52
Здоровье
Медсестра калининградской больницы умерла от коронавируса
В Калининградской области скончалась медсестра Областной клинической больницы Надежда Дивак.
Российская газета 08:27
Армия и оружие
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной.
Lenta.ru 07:35
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Здоровье
Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%
Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.
REGNUM 04:39
Общество
797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
Политика
Граждане Украины, живущие в Крыму, не могут получать господдержку
Живущие в Крыму граждане Украины не смогут получать государственную поддержку.
Вести Крым 03:44
Политика
В захвате Капитолия в Мичигане участвовала милиция «Свобода Мичигана»
В захвате здания правительства в Лансинге, столице штата Мичиган, участвовали вооруженные члены милиции «Свобода Мичигана», 2 мая сообщает Associated Press.
ИА Красная Весна вчера в 14:38
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки
Подземные толчки магнитудой 4,0 произошли у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные МЧС.
Газета.Ru 01 мая в 21:01
Происшествия
Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК 06:08
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков выступил с критикой идеи миллиардера Билла Гейтса, заключающаяся в чипировании всего населения Земли.
Piter.tv вчера в 11:38
Авто
В продаже появился аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7
На российском рынке мощность мотора у Haval F7 и Haval F7x форсирована до 190 л.с.
ГЛАС.RU вчера в 01:55
Футбол
«Ливерпуль» предложил Вернеру пятилетний контракт с зарплатой €10 млн
Клуб предложил ему пятилетний контракт с зарплатой €10 млн (включая бонусы) и работает над достижением соглашения с "Лейпцигом".
Газета.Ru 00:50
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии коронавируса в РФ
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии число скончавшихся пациентов с коронавирусом превысило 28 тыс. человек.
REGNUM 07:28
Экономика
Москва выставила на аукционы 150 помещений для малого бизнеса по льготной ставке
Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать по льготной ставке 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы.
ТАСС 04:50
Политика
Мишустин заразился новым коронавирусом
У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружили COVID-19. Об этом он сообщил президенту Владимиру Путину во время видеоконференции.
UfaTime.ru 30 апреля в 14:00
Общество
Глава Минпромторга заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков
Ранее глава Минпромторга сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн масок, что на 1 млн опережает уровень, на который планировалось выйти к концу апреля.
Российская газета 08:44