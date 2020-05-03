Общество

RT на русскомRT на русскомНад Латвией летает потерявший управление беспилотник

Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов. Об этом журналистам сообщил представитель администрации гражданской авиации Латвии.
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Из-за «сбежавшего» беспилотника в Латвии ограничили использование воздушного пространства — видео

Life.ru13:01

Рига прекратила прием самолетов из-за неуправляемого пропавшего дрона

Lenta.ru12:08

Аэропорт Рига закрыли из-за потерявшегося дрона

News.ru09:51

В Латвии ограничили использование воздушного пространства из-за дрона

RT на русском11:43

В Латвии переполох из-за улетевшего дрона: аэропорт Рига закрыт, аппарат ищет армия

Sputnik Латвия09:09

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

РИА Новости05:21

В Латвии крупный дрон улетел в неизвестном направлении

Интерфакс04:50
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:59, Ашберн
Авто

Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail

Автоновости дня вчера в 12:28
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Политика

Украинский посол предложил пари о Крыме

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру пари по поводу Крыма, сообщает "Укринформ" Ранее в интервью изданию Tagesspiegel Шрёдер предложить снять санкции с России из-за их неэффективности, а также из-за непростой экономической ситуации из-за пандемии COVID-19.
Украина.ру 10:20
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Космос

Virgin Galactic впервые испытала новый космолет

Первый полет космолета Unity завершился успешно, сообщили представители компании Virgin, отметившие также, что испытания продолжатся несмотря на сложную ситуацию, вызванную коронавирусом.
Faktom вчера в 04:21
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Наука

В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении

Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ вчера в 11:27
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Армия и оружие

Sohu оценило реакцию российского флота на приближение авианосца США

«Россия отправила две тактические группы ВМФ РФ, состоящих из кораблей Тихоокеанского флота, на учения с боевыми стрельбами Большое скопление российских и американских сил в Тихоокеанском регионе вызвало обеспокоенность мирового сообщества, так как сложилась уникальная по нынешним временам ситуация», — отмечают эксперты из КНР.
ПолитРоссия 13:07
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Здоровье

Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
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Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая у Вечного огня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 9 мая планируется очередное обращение Владимира Путина к россиянам.
Газета.Ru вчера в 13:04
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
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Общество

Столичные росгвардейцы следят за нарушителями карантина с воздуха

Сотрудники Росгвардии следят за соблюдением режима самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников.
Вечерняя Москва 06:36
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Общество

В РФ допустили введение «паспорта иммунитета» к коронавирусу

В России есть вся информация о зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому «паспорта иммунитета» можно внедрить за короткий срок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Рамблер 14:39
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Авто

Некоторые автобренды отказались поднимать цены в России

Что касается отечественной марки Lada, то после 1% роста цен в апреле, дальнейшего пересмотра расценок пока не планируется.
Автоновости дня 13:49
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Происшествия

Житель Одесской области попал под суд за флаг СССР

В день всех трудящихся мужчина вывесил на крыше собственного дома флаг СССР. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.
Телеканал 360° 12:01
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru 08:36
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Происшествия

В Набережных Челнах горит прессованная бумага на площади 300 кв. м

Пожарные ликвидируют возгорание прессованной бумаги на открытой площадке в городе Набережные Челны в Татарстане.
ТАСС 12:20
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Футбол

Российский футболист Давыдов не может вернуться из Болгарии

Воспитанник московского "Спартака" Денис Давыдов не может вернуться в Россию из Болгарии.
Газета.Ru вчера в 04:09
2
Политика

Репетиция воздушного парада Победы пройдёт 4 мая в Москве

Москва, 2 мая 2020, 23:57 — REGNUM В небе Москвы 4 мая будет проведена репетиция авиапарада Победы, сообщает 2 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
REGNUM вчера в 16:57
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Общество

В России зарегистрировали две тест-системы на антитела к коронавирусу

В России зарегистрировали две тест-системы на антитела к коронавирусу.
Известия 13:25
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений после 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что в столице после майских праздников некоторые ограничения могут снять, однако это произойдет только при условии позитивной динамики по заболеваемости коронавирусом.
РБК 08:07
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Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
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Экономика

В США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу

Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд.
RT на русском 11:10
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Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию в стране

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России постепенно стабилизируется, заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Вести.Ru 09:07
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Политика

Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом

У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
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Политика

Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
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Здоровье

В России потребление алкоголя за время самоизоляции выросло на 2-3%

Потребление алкоголя в России выросла на 2-3% за время самоизоляции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:59
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Общество

Число умерших от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 299

После продолжавшегося несколько дней подряд снижения смертность от инфекции снова стала расти. Это признал губернатор Эндрю Куомо.
Эхо Москвы вчера в 13:31
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Наука

Врачи рассказали, от чего зависит развитие тяжелой формы COVID-19

По словам врачей из Америки, тяжелую форму коронавирусной инфекции может спровоцировать острая нехватка витамина D. Они пояснили, что это вещества подавляет цитокинный шторм, который чаще всего становится причиной смерти при COVID-19.
Рамблер 10:47
2
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
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Здоровье

В Архангельской области за сутки 39 человек заболели коронавирусом

За сутки, по сообщению оперштаба, в регионе зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Двина Сегодня 06:10
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