Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов. Об этом журналистам сообщил представитель администрации гражданской авиации Латвии.

Общество Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников. 1,6K

Экономика В США за неделю выдали 2,2 млн кредитов малому бизнесу Минфин США заявил, что в Соединённых Штатах за неделю было выдано 2,2 млн кредитов малому бизнесу на сумму $175 млрд.

Здоровье В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной. 353

Здоровье Обнаружены необъяснимые последствия коронавируса Необъяснимые последствия коронавируса выявила врач-патоморфолог Лилия Селиванова во время своего исследования среди 10 умерших от инфекции пациентов. 14

Политика Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства". 20

Футбол Уткин жестко высказался о Волгограде Журналист Василий Уткин жестко высказался о Волгограде на своем YouTube канале. 1

Религия Патриарх Кирилл наказал священника за нарушение указа по коронавирусу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную и Светлую седмицу. 1

Общество Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии. 88

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,6K

Кино В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.

Здоровье Названы ранние симптомы коронавируса Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции. 73

Кино Режиссер «Шугалея» Денис Нейманд рассказал подробности о съемочном процессе Режиссер ленты Денис Нейманд рассказал о своей работе и целях, которые стояли перед создателями фильма.

Футбол УЕФА рекомендует российскому футболу вернуться к схеме «весна - осень» В связи с пандемией коронавируса УЕФА рекомендует временно проводить футбольные чемпионаты по схеме "весна — осень".

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,6K

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 2K

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. 691