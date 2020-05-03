Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов. Об этом журналистам сообщил представитель администрации гражданской авиации Латвии.

Общество В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.

Политика Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. 599

Здоровье Главврач больницы в Коммунарке рассказал о сроках окончания пандемии Напомним, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 134 тыс. человек.

Общество Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России. 32

Политика Алексей Навальный поделился мнением директора турфирмы Статья основана на обращении Вероники Бирман, директора туристической компании «Экзотик тайм», опубликованном в профессиональной группе «Трэвел Президиум». 3

Политика Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 4,2K

Общество Где и как в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом Оперштаб опубликовал детальные данные на 1 мая В Самарской области за последние 24 часа подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции. 275

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,6K

Политика Песков: национальные проекты остаются на повестке дня, несмотря на коронавирус Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что национальные проекты не снимаются с повестки дня, несмотря на коронавирус, пишет РИА "Новости".

Единоборства Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется. 2

Общество Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2» О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф. 1,2K

Хоккей «Авангард» обменял Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва Омский хоккейный клуб «Авангард» подтвердил обмен нападающего команды Сергея Широкова на форварда московского «Спартака» Александра Хохлачёва.

Происшествия Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 30

Политика Пушков оценил отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине Российский сенатор Алексей Пушков назвал демонстрацией ненависти отказ украинского посла в Берлине Андрея Мельника возлагать цветы вместе с послом России в честь 75-летния капитуляции вермахта. 28