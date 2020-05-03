Происшествия

RT на русскомRT на русскомНад Латвией летает потерявший управление беспилотник

Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов. Об этом журналистам сообщил представитель администрации гражданской авиации Латвии.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Над Латвией летает загадочный дрон, потерявший управление

Российская газета06:27

В Латвии крупный дрон улетел в неизвестном направлении

Интерфакс04:50

В Латвии до сих пор не могут найти улетевший крупный дрон

News.ru05:49

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

RT на русском05:38

Над Латвией летает потерявший управление беспилотник

РИА Новости05:21

Крупный латвийский беспилотник вышел из-под контроля и отправился в полет

Lenta.ru06:20

Он без взрывчатки: латвийцам предлагают «поохотиться» на неконтролируемый дрон

Sputnik Латвия03:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Общество

В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России

Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.
Известия 07:00
Кино

От Бормана до князя Владимира. Знаковые роли Данилы Козловского

Аргументы и Факты вчера в 17:01
Здоровье

Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок

У каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей.
Lenta.ru 06:46
11
Общество

Карантинные меры в России предложили ужесточить

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов предложил ужесточить ограничительные меры в России.
Lenta.ru 06:31
759
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
599
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о сроках окончания пандемии

Напомним, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 134 тыс. человек.
ИА Красная Весна 06:53
Происшествия

Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину

Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
572
Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
183
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,4K
Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
РИА Новости 06:01
32
Общество

Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине

Известия вчера в 22:50
701
Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
1,4K
Происшествия

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом

В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 02:26
94
Политика

Алексей Навальный поделился мнением директора турфирмы

Статья основана на обращении Вероники Бирман, директора туристической компании «Экзотик тайм», опубликованном в профессиональной группе «Трэвел Президиум».
ТурДом вчера в 16:12
3
Политика

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
4,2K
Общество

МЧС рекомендует промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы

Как сообщает ТАСС, россиянам после возвращения домой рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду.
Российская газета 04:43
99
Общество

Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Екатеринбург

РИА Новости 06:02
19
Шоу-бизнес

Собчак жестко высмеяла прямые эфиры звезд в Instagram

Телеведущая рекомендовала звездам вместо прямых эфиров выкладывать готовые видео, смонтированные при помощи редактора.
ФАН 05:31
3
Общество

Где и как в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом

Оперштаб опубликовал детальные данные на 1 мая В Самарской области за последние 24 часа подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
КТВ-Луч 01 мая в 04:20
275
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,6K
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru вчера в 14:11
412
Политика

Песков: национальные проекты остаются на повестке дня, несмотря на коронавирус

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что национальные проекты не снимаются с повестки дня, несмотря на коронавирус, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 07:01
Политика

Экс-канцлер Германии Шрёдер предложил отменить санкции против России

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал бессмысленными санкции Евросоюза против России и призвал отменить их.
РБК 04:28
416
Единоборства

Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах

Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется.
Чемпионат 01 мая в 19:36
2
Общество

Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»

О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru вчера в 11:18
1,2K
Хоккей

«Авангард» обменял Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва

Омский хоккейный клуб «Авангард» подтвердил обмен нападающего команды Сергея Широкова на форварда московского «Спартака» Александра Хохлачёва.
RT на русском 04:18
Происшествия

Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
30
Политика

Пушков оценил отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине

Российский сенатор Алексей Пушков назвал демонстрацией ненависти отказ украинского посла в Берлине Андрея Мельника возлагать цветы вместе с послом России в честь 75-летния капитуляции вермахта.
Известия 00:30
28
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
1,1K
Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

В интернете появился видеоролик, показываемый масштаб большой климатической катастрофы.
ToDay News Ufa 05:05
15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное