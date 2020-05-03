Происшествия
RT на русскомНад Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии. Ему хватит топлива примерно на 90 часов. Об этом журналистам сообщил представитель администрации гражданской авиации Латвии.
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Общество
В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России
Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.
Известия 07:00
Кино
От Бормана до князя Владимира. Знаковые роли Данилы Козловского
Аргументы и Факты вчера в 17:01
Здоровье
Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок
У каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей.
Lenta.ru 06:46
Общество
Карантинные меры в России предложили ужесточить
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов предложил ужесточить ограничительные меры в России.
Lenta.ru 06:31
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о сроках окончания пандемии
Напомним, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 134 тыс. человек.
ИА Красная Весна 06:53
Происшествия
Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России.
РИА Новости 06:01
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
RT на русском вчера в 11:50
Происшествия
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом
В Челябинской области умер врач, заразившийся коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 02:26
Политика
Алексей Навальный поделился мнением директора турфирмы
Статья основана на обращении Вероники Бирман, директора туристической компании «Экзотик тайм», опубликованном в профессиональной группе «Трэвел Президиум».
ТурДом вчера в 16:12
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
Общество
МЧС рекомендует промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы
Как сообщает ТАСС, россиянам после возвращения домой рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду.
Российская газета 04:43
Общество
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Екатеринбург
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес
Собчак жестко высмеяла прямые эфиры звезд в Instagram
Телеведущая рекомендовала звездам вместо прямых эфиров выкладывать готовые видео, смонтированные при помощи редактора.
ФАН 05:31
Общество
Где и как в Самарской области выявили новых зараженных коронавирусом
Оперштаб опубликовал детальные данные на 1 мая В Самарской области за последние 24 часа подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции.
КТВ-Луч 01 мая в 04:20
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Политика
Песков: национальные проекты остаются на повестке дня, несмотря на коронавирус
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что национальные проекты не снимаются с повестки дня, несмотря на коронавирус, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 07:01
Политика
Экс-канцлер Германии Шрёдер предложил отменить санкции против России
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал бессмысленными санкции Евросоюза против России и призвал отменить их.
РБК 04:28
Единоборства
Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах
Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется.
Чемпионат 01 мая в 19:36
Общество
Немецкий регулятор частично подтвердил новость о «Северном потоке-2»
О намерении принять в кратчайшие сроки решение по поводу заявки оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Фите Вульф.
Вести.Ru вчера в 11:18
Хоккей
«Авангард» обменял Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва
Омский хоккейный клуб «Авангард» подтвердил обмен нападающего команды Сергея Широкова на форварда московского «Спартака» Александра Хохлачёва.
RT на русском 04:18
Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Политика
Пушков оценил отказ посла Украины от участия в церемонии в Берлине
Российский сенатор Алексей Пушков назвал демонстрацией ненависти отказ украинского посла в Берлине Андрея Мельника возлагать цветы вместе с послом России в честь 75-летния капитуляции вермахта.
Известия 00:30
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
В интернете появился видеоролик, показываемый масштаб большой климатической катастрофы.
ToDay News Ufa 05:05