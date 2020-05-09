Общество
Вести.RuНад Москвой расцвел грандиозный салют Победы
Тысячи красочный фейерверков озарили небо над Москвой минувшим вечером. В столице прогремел салют в честь 75-летия Победы. Грандиозным зрелищем можно было полюбоваться в каждом округе города.
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Технологии
Илон Маск пообещал чипировать человека в течение года
Предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека.
Lenta.ru 07 мая в 21:13
Общество
В Санкт-Петербурге вводится масочный режим
С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
Вести.Ru 17:50
Экономика
От инфарктов в Италии умирают чаще, чем от осложнений Covid-19 — кардиологи
Рим, 9 мая 2020, 16:58 — REGNUM От инфарктов в Италии умирают больше, чем от осложнений, связанных с коронавирусом, заявил в субботу, 9 мая, глава итальянского сообщества кардиологов Чиро Индольфи, передает Sky.
REGNUM 09:58
Общество
Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM 17:37
Армия и оружие
Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России
Россия продолжит совершенствовать Вооружённые Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия.
RT на русском 18:43
Общество
ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе
РИА Новости 16:49
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском 13:56
Технологии
Стало известно, когда Sony представит PlayStation 5
По данным PSEpub, презентация запланирована на 2 июня.
Life.ru 09:17
Здоровье
Выявлено шесть фактов заболевания коронавирусом в Жуковском за сутки
Всего на текущий момент в Московской области выявлено 17432 случаев инфицирования коронавирусом.
Авиаград Жуковский 07 мая в 14:07
Фигурное катание
Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»
Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru 18:13
Шоу-бизнес
Виктория Боня решила переехать жить в Монако
Виктория Боня, которая незадолго до закрытия государственных границ смогла приехать в Монако и поселиться в доме своего бывшего бойфренда и отца своей дочери Александра Смерфита, заявила о том, что она хочет остаться там на ПМЖ.
Bimru.ru 09:02
Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Наука
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда вчера в 21:17
Общество
В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
Ранее в газете "Ведомости" вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте.
Газета.Ru 10:17
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3.
Тарантас Ньюс 00:18
Общество
В вузах России выпускные экзамены пройдут онлайн
Министерство науки и высшего образования России распорядилось провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, дистанционно.
Газета.Ru вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы
Актуальные Новости 11:33
Общество
Губернатор Валерий Лимаренко сыграл и спел «День Победы»
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал всероссийскую акцию и спел под гитару песню "День Победы".
Сахалин.Инфо 06:37
Авто
Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию
Tvoe-avto.com 14:49
Космос
Китай успешно испытал пилотируемый космический корабль
Новый космический корабль, разработанный Пятой академией Министерства обороны (CASC), был запущен 5 мая с космической базы Вэньчан на острове Хайнань с помощью ракеты "Чанчжэн-5B" и оставался на орбите в течение двух дней и 19 часов.
ANNA-News вчера в 05:43
Армия и оружие
Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
РИА Новости 18:02
Общество
В Карелии дежурные детские сады могут начать работать с 26 мая
Места для прогулок и занятий спортом должны определить местные власти.С 10 мая вводится обязанность носить маски в общественных местах.С 15 мая разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием.
АиФ Карелия 11:17
Общество
Новый законопроект позволит получить школьный аттестат без ЕГЭ
Правительство внесло в Госдуму законопроект с целым пакетом неотложных мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:13
Политика
Парламент Франции утвердил продление режима ЧП до 10 июля
Французский парламент окончательно утвердил в субботу законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 15:12
Общество
В Москве умерли 58 человек с коронавирусом
За сутки в столице скончались еще 58 пациентов с пневмонией и положительным тестов на коронавирус, сообщает городской департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб.
РБК 17:40
Политика
На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59