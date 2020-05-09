Тысячи красочный фейерверков озарили небо над Москвой минувшим вечером. В столице прогремел салют в честь 75-летия Победы. Грандиозным зрелищем можно было полюбоваться в каждом округе города.

Технологии Илон Маск пообещал чипировать человека в течение года Предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. 428

Общество В Санкт-Петербурге вводится масочный режим С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. 337

Экономика От инфарктов в Италии умирают чаще, чем от осложнений Covid-19 — кардиологи Рим, 9 мая 2020, 16:58 — REGNUM От инфарктов в Италии умирают больше, чем от осложнений, связанных с коронавирусом, заявил в субботу, 9 мая, глава итальянского сообщества кардиологов Чиро Индольфи, передает Sky.

Общество Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны. 1

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,6K

Шоу-бизнес Виктория Боня решила переехать жить в Монако Виктория Боня, которая незадолго до закрытия государственных границ смогла приехать в Монако и поселиться в доме своего бывшего бойфренда и отца своей дочери Александра Смерфита, заявила о том, что она хочет остаться там на ПМЖ. 1

Экономика Парикмахеров ждет массовое банкротство Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. 437

Общество В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки Ранее в газете "Ведомости" вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте. 587

Авто В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин С указанной даты будет введён полный запрет на ввоз праворульных машин в Россию категорий М2 и М3. 228

Общество В вузах России выпускные экзамены пройдут онлайн Министерство науки и высшего образования России распорядилось провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, дистанционно. 69

Космос Китай успешно испытал пилотируемый космический корабль Новый космический корабль, разработанный Пятой академией Министерства обороны (CASC), был запущен 5 мая с космической базы Вэньчан на острове Хайнань с помощью ракеты "Чанчжэн-5B" и оставался на орбите в течение двух дней и 19 часов. 11

Армия и оружие Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.

Общество В Карелии дежурные детские сады могут начать работать с 26 мая Места для прогулок и занятий спортом должны определить местные власти.С 10 мая вводится обязанность носить маски в общественных местах.С 15 мая разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием. 1

Общество Новый законопроект позволит получить школьный аттестат без ЕГЭ Правительство внесло в Госдуму законопроект с целым пакетом неотложных мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Политика Парламент Франции утвердил продление режима ЧП до 10 июля Французский парламент окончательно утвердил в субботу законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса. 14

Общество В Москве умерли 58 человек с коронавирусом За сутки в столице скончались еще 58 пациентов с пневмонией и положительным тестов на коронавирус, сообщает городской департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб.