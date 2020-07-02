Происшествия
ИзвестияОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением. Борты разошлись на безопасном расстоянии, сообщили в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения РФ (ОрВД) в четверг, 2 июля.
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с чего всё началось
Самолеты авиакомпаний S7 и Emirates Airlines едва не столкнулись в небе над Ростовом-на-Дону. Диспетчер попросту не заметил опасного сближения. К счастью, в ситуацию вмешался диспетчер, отвечавший за другой сектор, и, разразившись матом, предотвратил крушение.РЕН ТВ05:39
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