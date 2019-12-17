Происшествия
РИА НовостиНад челябинским метеоритом в музее поднялся купол
В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
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Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Космос
Эксперты назвали пожары в Сибири и Амазонии беспрецедентными по масштабам
Эксперты из программы спутникового мониторинга Copernicus считают беспрецедентными пожары, которые произошли в 2019 году в Сибири и в Амазонии.
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США
Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Экономика
Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов
Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Армия и оружие
Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо
Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
Общество
Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной
Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
Политика
Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10
В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
Хоккей
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом
Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Политика
Тимошенко: На Украине наступит африканский голод
Интернет
Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева
С самого начала руководству "Рамблера" и непосредственным начальникам Сысоева было известно, что Игорь параллельно занимался своим хобби: разрабатывал сверхбыстрый и сверхлегкий веб-сервер NGINX — программу, ускоряющую выдачу страниц интернет-пользователям.
Шоу-бизнес
Муж подарил Ксении Бородиной браслет за полмиллиона рублей
Новогодний подарок от Курбана в очередной раз заставил хейтеров говорить о том, что Ксения сама покупает себе дорогие презенты, чтобы похвастаться ими на камеру.
Политика
В Минэнерго России рассказали о переговорах «Газпрома» и «Нафтогаза»
Заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский рассказал, что "Газпром" и "Нафтогаз" ведут активные переговоры по заключению нового транзитного контракта.
Происшествия