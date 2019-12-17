В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.

Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол

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