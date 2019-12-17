Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНад челябинским метеоритом в музее поднялся купол

В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

Газета.Ru07:48

Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол

РИА Новости08:24

Челябинский метеорит попытался сбежать из музея

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Загадочному поднятию купола с челябинским метеоритом нашли объяснение

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Бронированный купол над Челябинским метеоритом взлетел после визита язычников

КП - Челябинск08:00

Над челябинским метеоритом сам собой поднялся защитный купол

URA.Ru06:08

Смотритель музея заявила о «самопроизвольном поднятии» купола над челябинским метеоритом

Znak.com04:42
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:11, Ашберн
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости 13:02
Экономика

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Коммерсантъ 02:45
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Эксперты назвали пожары в Сибири и Амазонии беспрецедентными по масштабам

Эксперты из программы спутникового мониторинга Copernicus считают беспрецедентными пожары, которые произошли в 2019 году в Сибири и в Амазонии.
ТАСС 14:20
Политика

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Газета.Ru вчера в 07:33
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Политика

В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач заявил, что украинская сторона за пять лет переплатила около $1,5 млрд за поставки в страну газа по реверсной системе из европейских государств.
RT на русском 07:42
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Происшествия

Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США

Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.
RT на русском 11:48
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Экономика

Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов

Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
9111.ru вчера в 04:35
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Армия и оружие

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
ТАСС 14:00
Общество

Экс-жена Зайцева объяснила видео, где она заснята голой с мужчиной

Маргарита, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео, где она заснята голой с мужчиной.
Чемпионат 11:31
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

Live24 03:27
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10

В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
iXBT.com вчера в 13:55
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Хоккей

Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.
Российская газета 12:52
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок

В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Клопс вчера в 04:02
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС 09:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»

Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
Комсомольская правда вчера в 08:46
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Политика

Тимошенко: На Украине наступит африканский голод

RuNews24.ru 12:50
Интернет

Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева

С самого начала руководству "Рамблера" и непосредственным начальникам Сысоева было известно, что Игорь параллельно занимался своим хобби: разрабатывал сверхбыстрый и сверхлегкий веб-сервер NGINX — программу, ускоряющую выдачу страниц интернет-пользователям.
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Шоу-бизнес

Муж подарил Ксении Бородиной браслет за полмиллиона рублей

Новогодний подарок от Курбана в очередной раз заставил хейтеров говорить о том, что Ксения сама покупает себе дорогие презенты, чтобы похвастаться ими на камеру.
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Политика

В Минэнерго России рассказали о переговорах «Газпрома» и «Нафтогаза»

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский рассказал, что "Газпром" и "Нафтогаз" ведут активные переговоры по заключению нового транзитного контракта.
Капитал страны 07:27
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM вчера в 13:57
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