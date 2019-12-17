Общество

Газета.RuГазета.RuНад челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сотрудник учреждения Айвар Валеев. По словам сотрудника музея, инцидент произошел 14 декабря.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь исторического музея Челябинска, где хранится упавший в 2013 году метеорит, Айвар Валеев сообщил в фейсбуке
 о загадочном происшествии, буквально подвергшем в шок сотрудников.
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