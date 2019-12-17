Общество
Газета.RuНад челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сотрудник учреждения Айвар Валеев. По словам сотрудника музея, инцидент произошел 14 декабря.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь исторического музея Челябинска, где хранится упавший в 2013 году метеорит, Айвар Валеев сообщил в фейсбуке о загадочном происшествии, буквально подвергшем в шок сотрудников.Южный Федеральный08:20
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«Это невозможно»: над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
Эхо Москвы в Челябинске06:53
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:04, Ашберн
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