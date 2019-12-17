Общество
ИзвестияНад челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол. Об этом сообщил сотрудник учреждения Айвар Валеев в Facebook во вторник, 17 декабря. По его словам, инцидент произошел днем в субботу в зале «Природы и древней истории».
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с чего всё началось
Пресс-секретарь исторического музея Челябинска, где хранится упавший в 2013 году метеорит, Айвар Валеев сообщил в фейсбуке о загадочном происшествии, буквально подвергшем в шок сотрудников.Южный Федеральныйвчера в 08:20
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Армия и оружие
Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Политика
Парламент ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске стала двойником покойной сестры
Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Общество
В компании Саида Гуцериева проходят обыски
Ранее несколько СМИ сообщили об обысках в офисах десяти компаний, принадлежащих Михаилу Гуцериеву, и дома у бизнесмена.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Общество
В Москве задержали Марию Алехину
Фигурное катание
Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой
Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.
Здоровье
Эти три продукта защищают от рака
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Игры
Как сыграть в ААА-игры на слабом компьютере? Облако от GeForce c полным набором тайтлов
Всем, кто хочет играть в топовые игры на PC, не беспокоясь о проседающем FPS, настройках графики, апгрейде железа, багах и прочих проблемах, которые всегда ассоциировались с PC-геймингом.
Энергетика
Цена на газ для населения Украины может вырасти в два раза
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в 2020 году при отсутствии транзита российского "голубого топлива" цены на газ для населения могут составить около 11 тыс гривен (460 долларов США) за тысячу кубометров без учета НДС и услуг по доставке газа потребителю.
Наука
Портрет древнего подростка восстановили по жвачке из смолы
Исследователи смогли восстановить портрет древнего человека подросткового возраста по найденной древней жвачке из берёзовой смолы, на которой осталась человеческая ДНК, сообщает Lenta.ru.
Политика
«Нафтогаз» анонсировал новые встречи при провале переговоров по газу
"Нафтогаз" анонсировал новые встречи при провале переговоров по газу. Об этом пишет "Интерфакс – Украина".
Политика
В Раде захотели сделать из Кубани «украинскую» Кубу
Депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в ходе заседания парламента призвал "заполучить" Кубань в сферу влияния Киева.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Общество
Большинство россиян оказались поклонниками гаджетов
Большинство — 60% опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) — россиян считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Гаджеты
Начальный уровень: представлен смартфон Samsung Galaxy A01
Не успели сетевые источники опубликовать изображения смартфона Galaxy A01 в защитных чехлах, как компания Samsung официально представила эту бюджетную модель.
Политика
Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Экономика
На рынке смартфонов назвали главный тренд года
На фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Политика
Россия расширила список товаров, запрещенных к ввозу с Украины
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан и товаров, в отношении которых вводятся санкции.
Футбол
«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря
Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Здоровье
Письмо Путину от коллектива РДКБ обсудили в Минздраве Башкортостана
Ирина Кононова подчеркнула, что такого рода анонимные письма с разной формулировкой периодически появляются в социальных сетях, на других площадках.
Кино
Фонд кино определил проекты, которые получат господдержку
Господдержку получат в том числе фильмы «Спасите Колю!», «Бешенство», «Гензель и Гретель», «День города».