с чего всё началось

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол. Об этом сообщил сотрудник учреждения Айвар Валеев в Facebook во вторник, 17 декабря. По его словам, инцидент произошел днем в субботу в зале «Природы и древней истории».

Политика Парламент ЛНР принял закон о границах республики Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.

Общество В компании Саида Гуцериева проходят обыски Ранее несколько СМИ сообщили об обысках в офисах десяти компаний, принадлежащих Михаилу Гуцериеву, и дома у бизнесмена.

Политика Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2» Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".

Энергетика Цена на газ для населения Украины может вырасти в два раза Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в 2020 году при отсутствии транзита российского "голубого топлива" цены на газ для населения могут составить около 11 тыс гривен (460 долларов США) за тысячу кубометров без учета НДС и услуг по доставке газа потребителю.

Наука Портрет древнего подростка восстановили по жвачке из смолы Исследователи смогли восстановить портрет древнего человека подросткового возраста по найденной древней жвачке из берёзовой смолы, на которой осталась человеческая ДНК, сообщает Lenta.ru.

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Гаджеты Начальный уровень: представлен смартфон Samsung Galaxy A01 Не успели сетевые источники опубликовать изображения смартфона Galaxy A01 в защитных чехлах, как компания Samsung официально представила эту бюджетную модель.

Политика Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.