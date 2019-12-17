Происшествия
ИзвестияНад челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол. Об этом сообщил сотрудник учреждения Айвар Валеев в Facebook во вторник, 17 декабря. По его словам, инцидент произошел днем в субботу в зале «Природы и древней истории».
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Политика
Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих
Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена подоходного налога для малоимущих семей будет позитивной мерой для экономики.
Политика
Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»
Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Здоровье
Росздравнадзор Коми выявил нарушения в медицинской отрасли
Как отметила руководитель территориального органа Росздравнадзора по РК Марина Абрамова, за 11 месяцев текущего года ведомство провело 25 плановых проверочных мероприятий, и в 21 медицинской фармацевтической организации были выявлены нарушения обязательных требований в сфере обращения с лекарственными препаратами.
Политика
Закон Зеленского о сокращении Рады на треть одобрен судом Украины
Законопроект о сокращении Верховной рады на треть, предложенный Владимиром Зеленским, признан соответствующим основному закону Украины.
Общество
Владимир Путин ввел налог на самозанятых в 19 регионах России
Эксперимент будет распространен с 1 января следующего года в Санкт -Петербурге, Ленинградской, Омской, Нижегородской, Новосибирской областях, в Красноярском и Пермском краях, а также в других регионах страны.
Политика
Верховный суд признал проблему с обвинением бизнесменов в создании ОПГ
Российские суды оправдывают 40 процентов обвиняемых в организации и участии в организованном преступном сообществе, констатировал зампред Верховного суда Владимир Давыдов на заседании клуба имени Замятнина.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Политика
Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына
Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Наука
Большое употребление перца чили продлевает жизнь
Здоровье
Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья
Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
Авто
Глобальная Kia Optima получила полный привод
Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.
Происшествия
Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже
Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Здоровье
Власти Башкирии проверят жалобы врачей, изложенные в письме Путину
Минздрав республики Башкортостан проверит информацию, изложенную в анонимном письме врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Экономика
Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год
Стоимость страхования пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций жилья составит в будущем году 430 рублей.
Экономика
Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки
В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
Общество
Производитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Общество
Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ
Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Футбол
Российскому футболу предрекли реформы
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможных реформах в российском футболе.
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Единоборства
Петр Ян поднялся на третью строчку рейтинга UFC
Российский боец Петр Ян (14-1) из клуба «Архангел Михаил» укрепил свои позиции в рейтинге UFC легчайшего веса.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.