Происшествия

ИзвестияИзвестияНад челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол. Об этом сообщил сотрудник учреждения Айвар Валеев в Facebook во вторник, 17 декабря. По его словам, инцидент произошел днем в субботу в зале «Природы и древней истории».
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Загадочному поднятию купола с челябинским метеоритом нашли объяснение

Lenta.ru11:17

Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол

РИА Новости08:24

Над челябинским метеоритом сам собой поднялся защитный купол

URA.Ru06:08

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

Газета.Ru07:48

Бронированный купол над Челябинским метеоритом взлетел после визита язычников

КП - Челябинск08:00

Челябинский метеорит попытался сбежать из музея

Челябинск Сегодня08:11

Смотритель музея заявила о «самопроизвольном поднятии» купола над челябинским метеоритом

Znak.com04:42
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:38, Ашберн
Футбол

Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатов

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Политика

Орешкин поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что отмена подоходного налога для малоимущих семей будет позитивной мерой для экономики.
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Политика

Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ 12:12
Здоровье

Росздравнадзор Коми выявил нарушения в медицинской отрасли

Как отметила руководитель территориального органа Росздравнадзора по РК Марина Абрамова, за 11 месяцев текущего года ведомство провело 25 плановых проверочных мероприятий, и в 21 медицинской фармацевтической организации были выявлены нарушения обязательных требований в сфере обращения с лекарственными препаратами.
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Закон Зеленского о сокращении Рады на треть одобрен судом Украины

Законопроект о сокращении Верховной рады на треть, предложенный Владимиром Зеленским, признан соответствующим основному закону Украины.
News.ru 13:16
Общество

Владимир Путин ввел налог на самозанятых в 19 регионах России

Эксперимент будет распространен с 1 января следующего года в Санкт -Петербурге, Ленинградской, Омской, Нижегородской, Новосибирской областях, в Красноярском и Пермском краях, а также в других регионах страны.
Татарстан-24 15 декабря в 09:18
Политика

Верховный суд признал проблему с обвинением бизнесменов в создании ОПГ

Российские суды оправдывают 40 процентов обвиняемых в организации и участии в организованном преступном сообществе, констатировал зампред Верховного суда Владимир Давыдов на заседании клуба имени Замятнина.
РИА Новости 09:17
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Политика

Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына

Отец президента Украины Александр Зеленский считает, что разочарование в результатах его правления случилось "только у тупых", которые ждут выполнения предвыборных обещаний главы государства раньше срока.
РИА Новости 06:07
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Наука

Большое употребление перца чили продлевает жизнь

Piter.tv 12:55
Здоровье

Врач посоветовал не пить алкоголь, чтобы избежать похмелья

Главный врач Медицинского центра «Бехтерев» Виталий Морозов в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ, комментируя очередное «исследование» британских ученых, дал банальный, но действенный совет — чтобы не страдать от последствий воздействия алкоголя, лучше не пить вообще.
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Авто

Глобальная Kia Optima получила полный привод

Об изменениях в салоне новинки судить пока нельзя, поскольку фотографий интерьера глобальной версии Kia K5 пока нет. но ожидается, что здесь мы увидим все то же, что и в корейском исполнении: внутри появятся новые передняя панель, центральный тоннель и рулевое колесо, «виртуальная» панель приборов и мультимедийный комплекс с большим тачскрином, а за переключение передач теперь отвечает шайба.
SpeedMe 04:35
Происшествия

Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже

Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
RT на русском 08:20
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском 09:50
Здоровье

Власти Башкирии проверят жалобы врачей, изложенные в письме Путину

Минздрав республики Башкортостан проверит информацию, изложенную в анонимном письме врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 11:03
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Экономика

Средняя стоимость страхования жилья от ЧС составит 430 рублей в год

Стоимость страхования пострадавшего вследствие чрезвычайных ситуаций жилья составит в будущем году 430 рублей.
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Экономика

Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки

В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
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Общество

Производитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
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Общество

Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ

Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Газета.Ru 12:34
Футбол

Российскому футболу предрекли реформы

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о возможных реформах в российском футболе.
Lenta.ru 11:51
Технологии

Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
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Общество

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
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Политика

Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

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В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
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Петр Ян поднялся на третью строчку рейтинга UFC

Российский боец Петр Ян (14-1) из клуба «Архангел Михаил» укрепил свои позиции в рейтинге UFC легчайшего веса.
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Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
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Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

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Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
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