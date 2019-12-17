Общество

ИзвестияИзвестияНад челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол. Об этом сообщил сотрудник учреждения Айвар Валеев в Facebook во вторник, 17 декабря. По его словам, инцидент произошел днем в субботу в зале «Природы и древней истории».
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В музее Челябинска рассказали о подъеме купола над метеоритом

РИА Новости08:24

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

Газета.Ru07:48

Над челябинским метеоритом сам собой поднялся защитный купол

URA.Ru06:08

Над осколком метеорита в Челябинске поднялся купол

Доступ107:14

Бронированный купол над Челябинским метеоритом взлетел после визита язычников

КП - Челябинск08:00

Защитный купол с челябинским метеоритом загадочно открылся и попал на видео

Lenta.ru07:25

Смотритель музея заявила о «самопроизвольном поднятии» купола над челябинским метеоритом

Znak.com04:42
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Политика

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"Выдан исполнительный лист", - сказано в карточке дела.
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По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, лечащий врач телеведущей Даны Борисовой объяснил ее поведение и ссору с дочерью эмоциональным срывом.
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Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
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Происшествия

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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

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Производитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
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Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
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Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты

Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день.
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Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
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Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру

По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.
Примечания вчера в 07:17
Гаджеты

В России подешевели смартфоны Huawei и Honor

В России подешевели смартфоны, смарт-часы, наушники и колонки китайских марок Huawei и Honor.
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После шестилетнего перерыва Верка Сердючка взорвала Сеть новой песней

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Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
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Дробыш нецензурно ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

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Названа новая дата переговоров России и Украины по газу

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией назначены на четверг, 19 декабря.
Lenta.ru 09:36
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
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В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
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