Общество
ИзвестияНад челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол. Об этом сообщил сотрудник учреждения Айвар Валеев в Facebook во вторник, 17 декабря. По его словам, инцидент произошел днем в субботу в зале «Природы и древней истории».
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Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Происшествия
Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость
Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией
Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
Общество
В Москве выдали первый исполнительный лист по искам за летние акции
"Выдан исполнительный лист", - сказано в карточке дела.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный Фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой
По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, лечащий врач телеведущей Даны Борисовой объяснил ее поведение и ссору с дочерью эмоциональным срывом.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Экономика
В России ужесточат выдачу ипотеки
Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Общество
Производитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Экономика
Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты
Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Происшествия
Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью
Общество
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
Наука
Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Общество
Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру
По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.
Гаджеты
В России подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России подешевели смартфоны, смарт-часы, наушники и колонки китайских марок Huawei и Honor.
Музыка
После шестилетнего перерыва Верка Сердючка взорвала Сеть новой песней
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
Политика
Названа новая дата переговоров России и Украины по газу
Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией назначены на четверг, 19 декабря.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.