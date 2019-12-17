Происшествия

ИзвестияИзвестияНад челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол. Об этом сообщил сотрудник учреждения Айвар Валеев в Facebook во вторник, 17 декабря. По его словам, инцидент произошел днем в субботу в зале «Природы и древней истории».
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Загадочному поднятию купола с челябинским метеоритом нашли объяснение

Lenta.ru11:17

Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол

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Над челябинским метеоритом сам собой поднялся защитный купол

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Над осколком метеорита в Челябинске поднялся купол

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Бронированный купол над Челябинским метеоритом взлетел после визита язычников

КП - Челябинск08:00

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

Газета.Ru07:48

Смотритель музея заявила о «самопроизвольном поднятии» купола над челябинским метеоритом

Znak.com04:42
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Nissan планирует обновить линейку своих кроссоверов

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«Наше беспрецедентное наблюдение большой части галактического центра обеспечило детальное понимание процесса формирования звезд в этом регионе Млечного пути», - рассказал Райнер Шёдель из Института астрофизики Андалусии в Гранаде (Испания).
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Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter

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Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
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