Происшествия

Газета.RuГазета.RuНад челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
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Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

Газета.Ru16:22

Загадочному поднятию купола с челябинским метеоритом нашли объяснение

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Бронированный купол над Челябинским метеоритом взлетел после визита язычников

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Челябинский метеорит попытался сбежать из музея

Челябинск Сегодня08:11

Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол

РИА Новости08:24

Над челябинским метеоритом сам собой поднялся защитный купол

URA.Ru06:08

Смотритель музея заявила о «самопроизвольном поднятии» купола над челябинским метеоритом

Znak.com04:42
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The Guardian: Путин пользуется уязвимой версией Windows на работе

Британское издание обнаружило на фотографиях, опубликованных пресс-службой российского лидера, что необновляемая версия Windows установлена на компьютерах в кабинетах Путина в Кремле и в его резиденции в Ново-Огарёво.
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Участники бойни под Ростовом задержаны при попытке попасть на Украину

В Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной задержаны участники кровавой бойни, которая разыгралась на хуторе Чернозубов в Ростовской области.
ТК Звезда 15:01
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В Генштабе считают, что предпосылок для большой войны нет

"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
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Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
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Компания KIA представила "глобальную" модификацию новой KIA K5/Optima, которая должна добраться до России в 2020-ом.
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Кино

В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Российская газета 06:14
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77-летняя Ангелина Вовк объявила о свадьбе с молодым любовником

Ангелина Вовк подтвердила данную информацию. По ее словам, Михаил Куницын действительно сделал ей предложение.
Вести.Ru 10:44
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Политика

Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Lenta.ru 14:10
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 15 декабря в 11:44
Футбол

Вратарь Яшин подписал контракт с московским «Динамо»

РИА Новости 10:55
Технологии

У WhatsApp нашли уязвимость в групповых чатах

Компания Check Point нашла в приложении WhatsApp уязвимость, которая давала участникам групповых чатов сервиса возможность блокировать его работу на устройствах пользователей.
Газета.Ru 16:24
Политика

В Nord Stream 2 назвали свои сроки завершения «Северного потока-2»

В пресс-службе оператора строительства газопровода «Северный поток-2» не подтвердили сегодняшнее заявление германской стороны о возможности завершить проект за 30 дней, чтобы избежать санкций США.
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Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Политика

Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа

Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года.
Lenta.ru 15:48
Экономика

Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов

"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новости 15:43
Политика

Раскрыта личность высланного Берлином российского шпиона

Немецкий таблоид Bild раскрыл имя одного из двух высланных из Германии и объявленных персонами нон грата российских дипломатов.
Утро.ru 12:18
Происшествия

Задержан владелец дома с арсеналом оружия под Гатчиной

РБК 08:36
Политика

Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда

Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

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Авто

Почему YouDrive готов распродать свой автопарк клиентам

С 21 октября 2019 года сервис каршеринга YouDrive начал предлагать потребителям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
РБК 02:12
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Большое употребление перца чили продлевает жизнь

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Футбол

Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
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Экономика

Китай выдал Белоруссии кредит на $500 млн

Минфин Белоруссии и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней ($500 млн), сообщила пресс-служба министерства.
Коммерсантъ вчера в 03:35
Футбол

«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Поединок 10-го тура Примеры «Барселона» - «Реал» пройдет 18-го декабря в Барселоне.
ODDS.ru вчера в 04:27
Экономика

Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»

Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм Банком.
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«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
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Два российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»

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Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 вчера в 10:21
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