Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.

с чего всё началось

Эр-Рияд не станет развязывать очередную нефтяную войну для урегулирования конфликта с Анголой и Нигерией, которые не выполняют в полной мере условий соглашения ОПЕК, сообщил источник в одной из стран альянса, передает РИА Новости.

Саудовская Аравия отказалась от нефтяной войны с Анголой и Нигерией

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 127

Происшествия Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. 247

Общество Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских Люди вышли на улицу после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС. 206

Политика Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ Напомним, ранее командующий украинским флотом, контр-адмирал Алексей Неижпапа сделал заявление, в котором предупредил о том, что страна готовит военные действия против России для того, чтобы забрать Крым. 1

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2K

Экономика В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group. 10

Политика Украина вышла из соглашения СНГ о финансовой разведке В тексте указа отмечается, что соглашение о финансовой разведке было достигнуто 5 декабря 2012 года в Ашхабаде. 2

Технологии Эксперты назвали самые легкие пароли для взлома Эксперты, работающие в сфере информационной безопасности, рассказали в интервью агентству "РИА Новости", какие пароли проще всего взломать злоумышленникам. 4

Экономика Госдума приняла закон о государственной поддержке бизнеса в Арктике Министерство сможет осуществлять нормативно-правовое регулирование и ряд других функций, а управляющая компания, в том числе, принимать заявки и заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, вести реестр резидентов Арктической зоны.

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. 1,9K

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи по отношению к рублю на 0,17%, до отметки 71,95 рубля, курс евро - на 0,08%, до 81,3 рубля.

Происшествия Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова Господин Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова.

Футбол Семин не исключил, что может завершить тренерскую карьеру Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о возможном продолжении карьеры.

Космос «Ангару» признали лучшей в мире ракетой, уступающей лишь Falcon 9 По другим параметрам, продолжил эксперт, «Ангара» лучше Falcon 9. Двигатель первой ступени на российской ракете является уникальным, никто в мире не сможет создать такого ещё лет десять. 12

Авто Почему в жару нужно включать печку в машине При одной мысли о включенной печке в жару в машине, стоящей в городской пробке, бросает в пот.