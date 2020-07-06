Энергетика
Политическая ЭкспертизаСаудовская Аравия отказалась от нефтяной войны с Анголой и Нигерией
Эр-Рияд не станет развязывать очередную нефтяную войну для урегулирования конфликта с Анголой и Нигерией, которые не выполняют в полной мере условий соглашения ОПЕК, сообщил источник в одной из стран альянса, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.РИА Новости05 июля в 01:00
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Нефтяная сверхдержава пытается спасти свою экономику в период кризиса
Экономика сегодня05 июля в 10:58
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Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
Общество
«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
Люди вышли на улицу после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.
BFM.ru 02:42
Политика
Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ
Напомним, ранее командующий украинским флотом, контр-адмирал Алексей Неижпапа сделал заявление, в котором предупредил о том, что страна готовит военные действия против России для того, чтобы забрать Крым.
ФАН вчера в 20:28
Армия и оружие
Семь турецких офицеров погибли под авиаударом в Ливии
Как минимум семь турецких офицеров погибли под авиаударом по ливийской авиабазе Аль-Ватыя, расположенной к юго-западу от Триполи.
ФАН 05 июля в 10:40
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru вчера в 15:55
Экономика
В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки
В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
Происшествия
В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения
По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о финансовой разведке
В тексте указа отмечается, что соглашение о финансовой разведке было достигнуто 5 декабря 2012 года в Ашхабаде.
Lenta.ru 02:31
Кино
Роль Шарлиз Терон в приквеле «Безумного Макса» отдали другой актрисе
Как сообщает THR, роль 44-летней Терон в приквеле-спин-оффе ленты "Безумный Макс: Дорога ярости", посвященном Фуриосе, отойдет к более молодой актрисе.
Российская газета вчера в 09:42
Технологии
Эксперты назвали самые легкие пароли для взлома
Эксперты, работающие в сфере информационной безопасности, рассказали в интервью агентству "РИА Новости", какие пароли проще всего взломать злоумышленникам.
Деловое.ТВ 01:50
Экономика
Госдума приняла закон о государственной поддержке бизнеса в Арктике
Министерство сможет осуществлять нормативно-правовое регулирование и ряд других функций, а управляющая компания, в том числе, принимать заявки и заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, вести реестр резидентов Арктической зоны.
РИА Новости вчера в 07:06
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия вчера в 05:08
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Evo-rus.com вчера в 02:14
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС 06 июля в 11:34
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля
Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи по отношению к рублю на 0,17%, до отметки 71,95 рубля, курс евро - на 0,08%, до 81,3 рубля.
ТАСС вчера в 03:02
Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
Обычно, в честь праздника в крае проходит множество массовых мероприятий.
Кубань 24 01:51
Происшествия
Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова
Господин Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 02:57
Футбол
Семин не исключил, что может завершить тренерскую карьеру
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о возможном продолжении карьеры.
Матч ТВ вчера в 17:11
Космос
«Ангару» признали лучшей в мире ракетой, уступающей лишь Falcon 9
По другим параметрам, продолжил эксперт, «Ангара» лучше Falcon 9. Двигатель первой ступени на российской ракете является уникальным, никто в мире не сможет создать такого ещё лет десять.
HotGeo 02:13
Авто
Почему в жару нужно включать печку в машине
При одной мысли о включенной печке в жару в машине, стоящей в городской пробке, бросает в пот.
Российская газета 02:00
Недвижимость
Москве предрекли резкое падение ставок аренды жилья
Стоимость аренды квартир в Москве резко снизится в августе-сентябре, предрекают они.
Lenta.ru 02:30
Экономика
Стоимость мобильной связи продолжит расти
Рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь, отмечает Сергей Половников, но уже во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%.
Коммерсантъ вчера в 18:45