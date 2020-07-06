Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаСаудовская Аравия отказалась от нефтяной войны с Анголой и Нигерией

Эр-Рияд не станет развязывать очередную нефтяную войну для урегулирования конфликта с Анголой и Нигерией, которые не выполняют в полной мере условий соглашения ОПЕК, сообщил источник в одной из стран альянса, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.
РИА Новости05 июля в 01:00

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Саудовская Аравия решила не вступать в очередную нефтяную войну

iReactorвчера в 13:57

Ультиматум Саудовской Аравии для всего мира

Русская Планета05 июля в 07:20

Саудовская Аравия готова на радикальные меры ради спасения экономики

ФАН05 июля в 13:32

Савчук: на кону стоит выживание экономики нефтяной сверхдержавы

Народные новости05 июля в 11:59

Нефтяная сверхдержава пытается спасти свою экономику в период кризиса

Экономика сегодня05 июля в 10:58

Саудовская Аравия отказалась от новой нефтяной войны

Lenta.ru06 июля в 13:21

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

РИА Новости05 июля в 01:00
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
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Общество

«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде

Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости вчера в 10:13
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

Люди вышли на улицу после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.
BFM.ru 02:42
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Политика

Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ

Напомним, ранее командующий украинским флотом, контр-адмирал Алексей Неижпапа сделал заявление, в котором предупредил о том, что страна готовит военные действия против России для того, чтобы забрать Крым.
ФАН вчера в 20:28
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Армия и оружие

Семь турецких офицеров погибли под авиаударом в Ливии

Как минимум семь турецких офицеров погибли под авиаударом по ливийской авиабазе Аль-Ватыя, расположенной к юго-западу от Триполи.
ФАН 05 июля в 10:40
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru вчера в 15:55
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Экономика

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
10
Происшествия

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
2
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ о финансовой разведке

В тексте указа отмечается, что соглашение о финансовой разведке было достигнуто 5 декабря 2012 года в Ашхабаде.
Lenta.ru 02:31
2
Кино

Роль Шарлиз Терон в приквеле «Безумного Макса» отдали другой актрисе

Как сообщает THR, роль 44-летней Терон в приквеле-спин-оффе ленты "Безумный Макс: Дорога ярости", посвященном Фуриосе, отойдет к более молодой актрисе.
Российская газета вчера в 09:42
4
Технологии

Эксперты назвали самые легкие пароли для взлома

Эксперты, работающие в сфере информационной безопасности, рассказали в интервью агентству "РИА Новости", какие пароли проще всего взломать злоумышленникам.
Деловое.ТВ 01:50
4
Экономика

Госдума приняла закон о государственной поддержке бизнеса в Арктике

Министерство сможет осуществлять нормативно-правовое регулирование и ряд других функций, а управляющая компания, в том числе, принимать заявки и заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, вести реестр резидентов Арктической зоны.
РИА Новости вчера в 07:06
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
1,3K
Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия вчера в 05:08
1,9K
Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
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Армия и оружие

В Минобороны утверждают, что открытый в Омске госпиталь работает

КП - Омск 02:29
10
Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП

РИА Новости 02:00
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Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com вчера в 02:14
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Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС 06 июля в 11:34
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля

Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи по отношению к рублю на 0,17%, до отметки 71,95 рубля, курс евро - на 0,08%, до 81,3 рубля.
ТАСС вчера в 03:02
Общество

На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности

Обычно, в честь праздника в крае проходит множество массовых мероприятий.
Кубань 24 01:51
4
Происшествия

Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова

Господин Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 02:57
Футбол

Семин не исключил, что может завершить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о возможном продолжении карьеры.
Матч ТВ вчера в 17:11
Космос

«Ангару» признали лучшей в мире ракетой, уступающей лишь Falcon 9

По другим параметрам, продолжил эксперт, «Ангара» лучше Falcon 9. Двигатель первой ступени на российской ракете является уникальным, никто в мире не сможет создать такого ещё лет десять.
HotGeo 02:13
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Авто

Почему в жару нужно включать печку в машине

При одной мысли о включенной печке в жару в машине, стоящей в городской пробке, бросает в пот.
Российская газета 02:00
Недвижимость

Москве предрекли резкое падение ставок аренды жилья

Стоимость аренды квартир в Москве резко снизится в августе-сентябре, предрекают они.
Lenta.ru 02:30
9
Экономика

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь, отмечает Сергей Половников, но уже во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%.
Коммерсантъ вчера в 18:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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