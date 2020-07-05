Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНад нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.
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Эксперт Савчук: над рынком углеводородов вновь сгустились тучи

Политика Сегодня11:09

Нефтяная сверхдержава пытается спасти свою экономику в период кризиса

Экономика сегодня10:58

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

РИА Новости01:00
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине

В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
RT на русском 08:23
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Здоровье

К-вирус: на Украине всё хуже, Россия в тройке, ДНР вовремя закрыла границу

«Русская Весна» сообщала, почему решение о повторном закрытии границы с Украиной было верным, и чем оно обосновано.
Rusvesna.su 10:21
Финансы

Курс рубля обновил минимум с мая

Курс рубля накануне, 3 июля, обновил минимум с конца мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
АБН вчера в 07:52
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Футбол

«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 11:52
Шоу-бизнес

Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков

Российская газета 09:15
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Авто

Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям

Эксперт издания "За рулём" Илья Пименов назвал шесть самых опасных и глупых ошибок, совершаемых водителями.
Новые автомобили 10:48
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Политика

В России отреагировали на появление в США аналога РД-180

Создание в США аналога российских силовых агрегатов РД-180 не приведет к существенным потерям бюджета.
Lenta.ru 10:53
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Общество

В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был похоронен 4 июля в родном селе в Дагестане.
Газета.Ru вчера в 16:27
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Игры

Resident Evil Village будет длиннее Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 (Dusk Golem)

Инсайдер Dusk Golem поделился информацией о Resident Evil Village.
Cyber.sports.ru 04:03
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Футбол

Игонин считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
RT на русском 10:19
Армия и оружие

В Турции российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35

Вечерний курьер 06:00
14
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Спорт

Саудовский принц потратил 25 тысяч долларов на Battle Pass в Dota 2

Vprognoze.ru 05:30
Политика

Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com 02:52
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Общество

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

РИА Новости 07:21
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Автоспорт

Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл этап Гран-при «Формулы-1» в Австрии

Пилот команды "Мерседес" Финн Валттери Боттас стал победителем на первом этапе Гран-при "Формулы-1".
Газета.Ru 10:50
Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
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Происшествия

Семейная ссора вылилась в масштабный пожар в пятиэтажке

Вести.Ru 10:47
Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
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Политика

Стрелков назвал пустым «трёпом» слова о включении Донбасса в Россию

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков оценил слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая о том, что Донбасс может войти в состав России.
News.ru 11:23
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Политика

Крымские татары ответили на отказ Анкары признать российский Крым

Должность главы МИД в Турции назначается президентом.
Вести Крым 05:07
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 11:14
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Авто

Причины, по которым россияне не спешат покупать электромобили

Аналитик автомобильного портала Drom.ru Евгений Политкун объяснил, почему электрокары все ещё не пользуются популярностью в России.
Letnews.ru 04:50
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Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
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Общество

Нетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в экстренной ситуации в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 09:25
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
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