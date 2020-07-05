Энергетика
РИА НовостиНад нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.
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Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине
В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
RT на русском 08:23
Здоровье
К-вирус: на Украине всё хуже, Россия в тройке, ДНР вовремя закрыла границу
«Русская Весна» сообщала, почему решение о повторном закрытии границы с Украиной было верным, и чем оно обосновано.
Rusvesna.su 10:21
Финансы
Курс рубля обновил минимум с мая
Курс рубля накануне, 3 июля, обновил минимум с конца мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
АБН вчера в 07:52
Футбол
«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 11:52
Шоу-бизнес
Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков
Российская газета 09:15
Авто
Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт издания "За рулём" Илья Пименов назвал шесть самых опасных и глупых ошибок, совершаемых водителями.
Новые автомобили 10:48
Политика
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
Создание в США аналога российских силовых агрегатов РД-180 не приведет к существенным потерям бюджета.
Lenta.ru 10:53
Общество
В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был похоронен 4 июля в родном селе в Дагестане.
Газета.Ru вчера в 16:27
Игры
Resident Evil Village будет длиннее Resident Evil 7, Resident Evil 2 и Resident Evil 3 (Dusk Golem)
Инсайдер Dusk Golem поделился информацией о Resident Evil Village.
Cyber.sports.ru 04:03
Футбол
Игонин считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ
Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
RT на русском 10:19
Армия и оружие
В Турции российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35
Вечерний курьер 06:00
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Спорт
Саудовский принц потратил 25 тысяч долларов на Battle Pass в Dota 2
Vprognoze.ru 05:30
Политика
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com 02:52
Общество
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой
РИА Новости 07:21
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл этап Гран-при «Формулы-1» в Австрии
Пилот команды "Мерседес" Финн Валттери Боттас стал победителем на первом этапе Гран-при "Формулы-1".
Газета.Ru 10:50
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Политика
Стрелков назвал пустым «трёпом» слова о включении Донбасса в Россию
Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков оценил слова бывшего премьер-министра ДНР Александра Бородая о том, что Донбасс может войти в состав России.
News.ru 11:23
Политика
Крымские татары ответили на отказ Анкары признать российский Крым
Должность главы МИД в Турции назначается президентом.
Вести Крым 05:07
Авто
Причины, по которым россияне не спешат покупать электромобили
Аналитик автомобильного портала Drom.ru Евгений Политкун объяснил, почему электрокары все ещё не пользуются популярностью в России.
Letnews.ru 04:50
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Общество
Нетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в экстренной ситуации в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 09:25
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55