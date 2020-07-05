Энергетика
РИА НовостиНад нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.
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с чего всё началось
Источники издания утверждают, что в середине июня на онлайн-конференции министр по вопросам энергетики королевства принц Абдул-Азиз ибн Салман поставил жесткий ультиматум представителям этих двух стран, потребовав сократить добычу нефти и начать выполнение обязательств, принятых в рамках последнего соглашения ОПЕК+.РИА Новости01:00
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Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Путешествия
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве
Стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве.
Lenta.ru 11:20
Наука
Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была найдена
В ходе эксперимента выяснилось, что особые погодные условия, которые царят в их недрах, способствуют тому, чтобы углероды превращались в алмазы.
Evo-rus.com вчера в 04:21
Происшествия
В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери
Аргументы и Факты 12:32
Здоровье
Кардиолог указала на лучший витамин для снижения риска болезней сердца
В результате специалисты получили данные, по которым сердечно-сосудистые заболевания регистрировались значительно чаще у людей со значениями витамина D до 20 нг/мл, тогда как норма — 30-60 нг/мл.
ИА Красная Весна вчера в 14:46
Общество
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru 11:00
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Политика
Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Известия 02:11
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщается на официальном сайте турнира.
РИА Новости 12:27
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05:54
Общество
Эксперты назвали губернаторов, чей имидж больше пострадал от пандемии
Во время ограничений из-за коронавируса больше всего пострадал имидж руководителей регионов, а не федеральной власти, показало исследование Sidorin Lab на основе анализа соцсетей.
Коммерсантъ 10:02
Политика
Киев заявил о консолидации по Донбассу с Германией и Францией
В Киеве подвели итоги состоявшейся в пятницу в Берлине встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» по Донбассу.
Аргументы и Факты вчера в 04:51
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов госпитализирован из-за проблем с работой сердца
Дни24 вчера в 00:29
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Космос
Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту
Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.
Интерфакс 02:27
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Происшествия
Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача
Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Армия и оружие
В 2021 году Украина разместит ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Актуальные Новости 00:53
Происшествия
Коронавирус обнаружен в детском лагере Свердловской области
В оздоровительном лагере «Зарница» Свердловской области у одного из сотрудников обнаружен коронавирус.
ИА Красная Весна 10:33
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине
В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
RT на русском 08:23
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили еще 92 случая коронавируса
За минувшие сутки в Ростовской области выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com 03 июля в 05:32
Политика
Совфед: Россия имеет право выдвигать требования к Украине
У России есть историческое право выдвигать требования в отношении Украины, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что никто не может ничего «требовать у независимого украинского государства».
URA.Ru вчера в 17:22
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости 03 июля в 13:24
Общество
Ученые Китая назвали самые опасные позы для сна
Китайские ученые выяснили, какие позы могут быть опасными во время сна, в частности, в дальнейшем спровоцирует проблемы с позвоночником.
Народные новости вчера в 10:28