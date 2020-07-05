Источники издания утверждают, что в середине июня на онлайн-конференции министр по вопросам энергетики королевства принц Абдул-Азиз ибн Салман поставил жесткий ультиматум представителям этих двух стран, потребовав сократить добычу нефти и начать выполнение обязательств, принятых в рамках последнего соглашения ОПЕК+.

с чего всё началось

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