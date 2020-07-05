Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНад нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.
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с чего всё началось

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Саудовская Аравия, которая добывает в два раза больше нефти, чем Ангола и Нигерия, вместе взятые, может выдавить последних с рынков Азиатско-Тихоокеанского региона лишь в теории. Потому что рынок Китая и Индии является премиальным и ключевым не только для африканцев, но для самих саудитов.
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Над нефтяной сверхдержавой сгущаются тучи

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Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Коммерсантъ 09:27
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Происшествия

В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании, сообщил источник

Фотомодель Дарья Фисун обратилась в полицию Пресненского района Москвы с заявлением об изнасиловании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 13:09
Происшествия

Число жертв взрыва на фабрике фейерверков в Турции возросло до шести

Число погибших в результате взрыва на фабрике фейерверков в провинции Сакарья в Турции увеличилось до шести.
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Политика

Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию.
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В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
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Футбол

«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", сообщается на официальном сайте турнира.
РИА Новости 12:27
Армия и оружие

Американский ЗРК Patriot отразил атаку на посольство США в Багдаде

Зенитный ракетный комплекс Patriot отразил атаку, которой подверглось в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде.
News.ru 05:19
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Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
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Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Политика

Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт

Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
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Армия и оружие

Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

26 июня сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю.
RT на русском 12:47
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Здоровье

Стоматологи рассказали, как выявить серьезные заболевания по языку

Стоматологи из Австралии рассказали, что по языку можно обнаружить наличие серьезных болезней.
Вечерняя Москва 09:01
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Общество

Власти Испании объявили карантин в отдельном районе

Руководство автономного сообщества Галисия в Испании приняло решение о введении карантина в районе А Маринья.
News.ru 09:32
Происшествия

В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери

Аргументы и Факты 12:32
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Политика

В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США

Российская газета 12:20
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Обвиняемый по делу об убийстве Флойда полицейский освобожден под залог

Тао обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству Флойда, он освобожден под залог в $750 тысяч, указано в сообщении.
Газета.Ru 13:23
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Футбол

«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 11:52
Авто

Причины, по которым россияне не спешат покупать электромобили

Аналитик автомобильного портала Drom.ru Евгений Политкун объяснил, почему электрокары все ещё не пользуются популярностью в России.
Letnews.ru 04:50
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Общество

Индия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом

News.ru 13:04
Политика

Зюганов прокомментировал слова Путина о минах в Конституции СССР

Ленин и Сталин тоже хотели бы «единое и неделимое» государство, но отдельные независимые страны не стали бы входить в СССР без права на добровольный выход, прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о заложенной в советской Конституции мине лидер КПРФ Геннадий Зюганов 5 июля, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 11:40
Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
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Авто

Chery в России выпустит кроссовер с новым силовым агрегатом

Двигатель имеет два распредвала, системы двойного изменения фаз газораспределения DVVT и непосредственный впрыск топлива под давлением 350 бар.
Tvoe-avto.com 04:20
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Хави продлил контракт с «Аль-Саддом» на год

Матч ТВ 08:36
Политика

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
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Отели Крыма и Кубани повысили цены на 50-100% из-за закрытых границ

«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
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