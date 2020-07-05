Энергетика
РИА НовостиНад нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.
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с чего всё началось
Саудовская Аравия, которая добывает в два раза больше нефти, чем Ангола и Нигерия, вместе взятые, может выдавить последних с рынков Азиатско-Тихоокеанского региона лишь в теории. Потому что рынок Китая и Индии является премиальным и ключевым не только для африканцев, но для самих саудитов.РИА Новости01:00
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В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании, сообщил источник
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Число жертв взрыва на фабрике фейерверков в Турции возросло до шести
Число погибших в результате взрыва на фабрике фейерверков в провинции Сакарья в Турции увеличилось до шести.
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Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию.
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В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
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Армия и оружие
Американский ЗРК Patriot отразил атаку на посольство США в Багдаде
Зенитный ракетный комплекс Patriot отразил атаку, которой подверглось в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде.
News.ru 05:19
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Политика
Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт
Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Армия и оружие
Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю
26 июня сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю.
RT на русском 12:47
Здоровье
Стоматологи рассказали, как выявить серьезные заболевания по языку
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Вечерняя Москва 09:01
Общество
Власти Испании объявили карантин в отдельном районе
Руководство автономного сообщества Галисия в Испании приняло решение о введении карантина в районе А Маринья.
News.ru 09:32
Происшествия
В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери
Аргументы и Факты 12:32
Политика
В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США
Российская газета 12:20
Происшествия
Обвиняемый по делу об убийстве Флойда полицейский освобожден под залог
Тао обвиняется в пособничестве и подстрекательстве к убийству Флойда, он освобожден под залог в $750 тысяч, указано в сообщении.
Газета.Ru 13:23
Футбол
«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 11:52
Авто
Причины, по которым россияне не спешат покупать электромобили
Аналитик автомобильного портала Drom.ru Евгений Политкун объяснил, почему электрокары все ещё не пользуются популярностью в России.
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Ленин и Сталин тоже хотели бы «единое и неделимое» государство, но отдельные независимые страны не стали бы входить в СССР без права на добровольный выход, прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о заложенной в советской Конституции мине лидер КПРФ Геннадий Зюганов 5 июля, сообщает РИА Новости.
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Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
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Chery в России выпустит кроссовер с новым силовым агрегатом
Двигатель имеет два распредвала, системы двойного изменения фаз газораспределения DVVT и непосредственный впрыск топлива под давлением 350 бар.
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Хави продлил контракт с «Аль-Саддом» на год
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Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
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Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
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«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
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