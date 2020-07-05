Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНад нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.
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с чего всё началось

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Источники издания утверждают, что в середине июня на онлайн-конференции министр по вопросам энергетики королевства принц Абдул-Азиз ибн Салман поставил жесткий ультиматум представителям этих двух стран, потребовав сократить добычу нефти и начать выполнение обязательств, принятых в рамках последнего соглашения ОПЕК+.
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Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
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Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

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Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

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Врачи рассказали о негативных последствиях длительного отсутствия интимной жизни у женщин.
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Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

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Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10

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В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам

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Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
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