Энергетика
РИА НовостиНад нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.
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с чего всё началось
Источники издания утверждают, что в середине июня на онлайн-конференции министр по вопросам энергетики королевства принц Абдул-Азиз ибн Салман поставил жесткий ультиматум представителям этих двух стран, потребовав сократить добычу нефти и начать выполнение обязательств, принятых в рамках последнего соглашения ОПЕК+.РИА Новости01:00
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Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Общество
Елену Малышеву сфотографировали в самолёте, летящем в США
Малышева тоже летит, — написал пользователь Instagram, прикрепив соответствующее фото знаменитого доктора.
News.ru 13:03
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Шоу-бизнес
Наталья Орейро завела микроблог в Instagram
Наталья Орейро опубликовала первое видео в микроблоге в Instagram Стоит отметить, что в последнее время имя Натальи Орейро тесно связано с Россией.
Вокруг ТВ 08:05
Политика
Американцев предупредили о плачевных последствиях отказа от РД-180
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости 12:20
Культура
В гоночном комплексе «Игора Драйв» открылся интерактивный автотеатр
На территории гоночного комплекса "Игора Драйв" стал работать интерактивный автотеатр.
Piter.tv 08:06
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05:54
Происшествия
В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека
Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения.
ТАСС 10:18
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Происшествия
В Таиланде задержали россиянку по подозрению в убийстве дочери
Аргументы и Факты 12:32
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Шоу-бизнес
Директор Долиной прокомментировал ее заявления о нарушениях ПДД
Директор и бывший муж Ларисы Долиной Илья Спицын не стал комментировать возмущение пользователей Сети заявлением артистки о нарушении ПДД.
РЕН ТВ 12:38
Футбол
«Рубин» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России
Футболисты казанского "Рубина" выиграли у "Оренбурга" в матче 26-го тура чемпионата России.
РИА Новости 13:31
Шоу-бизнес
Константин Ивлев женится на любовнице через две недели после развода
Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев подал заявление в ЗАГС со своей новой возлюбленной, журналисткой Валерией Куденковой, после того, как оформил развод две недели назад.
iReactor 12:23
Шоу-бизнес
Родившую первенца Эллу Суханову выписали из роддома
1 июля этого года экс-участница проекта «Дом-2» Элла Суханова впервые стала мамой.
Bimru.ru 12:12
Экономика
Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью
Экономист уверен, такой поворот дел приведет к банкротству граждан.
Актуальные Новости 02:06
Армия и оружие
Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю
26 июня сообщалось, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю.
RT на русском 12:47
Финансы
«Бомба ФРС может взорваться». 8 прогнозов на курс биткоина
Восемь специалистов дали прогноз на стоимость монеты и ответили на главные вопросы: когда закончится флэт, как низко может упасть цена BTC, как высоко подняться, и какой она будет в конце текущего года.
РБК 04:16
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом денег Запада
Бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров раскрыл шокирующую правду о тратах Киевом западных денег.
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В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Стало известно, что корейская компания Hyundai может запустить в России продажу автомобилей без участия дилеров.
ToDay News Ufa 04:28
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Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
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Врачи предупредили о последствиях для женщин отсутствия секса
Врачи рассказали о негативных последствиях длительного отсутствия интимной жизни у женщин.
OAnews 10:31
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета 03 июля в 12:54
Игры
Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 02 июля в 08:01
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В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Футбол
«Краснодар» и «Зенит» объявили составы на матч
"Краснодар" и "Зенит" объявили состав на матч 26-го тура РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга, в случае победы, досрочно завоюет чемпионский титул.
Российская газета 13:22
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42