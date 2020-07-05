Энергетика
РИА НовостиНад нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.
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Авто
Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
ToDay News Ufa 00:33
Политика
Очередной коррупционный скандал снизил обороноспособность Киева
По всей видимости элементы ЗРК в свое время попали на Украину нелегально и именно из России.
Территория новостей 10:34
Футбол
«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 11:52
Кино
«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Исследование было проведено телекоммуникационной компанией Frontier Communications Её сотрудники провели исследование в сотне стран мира и установили, какие фильмы 1990-х годов наиболее часто ищут с помощью поисковых систем.
Piter.tv 03:44
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл этап Гран-при «Формулы-1» в Австрии
Пилот команды "Мерседес" Финн Валттери Боттас стал победителем на первом этапе Гран-при "Формулы-1".
Газета.Ru 10:50
Армия и оружие
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Компания United Launch Alliance получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180, передает РИА Новости.
Rambler News Service вчера в 15:01
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: «Показалось, что с Албоном был гоночный инцидент, но я принимаю штраф»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что думает о штрафе за столкновение с Алексом Албоном из «Ред Булл».
Sports.ru 11:56
Религия
РПЦ: лишённый сана схиигумен Сергий боялся китайцев
Схиигумен Сергий 3 июля был лишён священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов.
News.ru 12:04
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 06:32
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi выйдут с новой функцией по обработке фотографий
Эксперты заявляют, что своему появлению новая функция обязана коду MIUI Camer, найденному специалистами в оболочке Xiaomi MIUI 12.
Evo-rus.com вчера в 11:58
Происшествия
В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека
Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения.
ТАСС 10:18
Футбол
«Рубин» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Рубина» и «Оренбурга» объявили стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ.
Metaratings 10:24
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца
Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru 03 июля в 15:37
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
Спорт
Саудовский принц потратил 25 тысяч долларов на Battle Pass в Dota 2
Vprognoze.ru 05:30
Игры
Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles
REGNUM 03 июля в 01:02
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Авто
Знаменитая мастерская Zillers Garage сконструировала невероятный мотоцикл BMW
Специалисты мастерской Zillers Garage, являющейся мировым чемпионом по кастомайзингу, сконструировали новый проект, основой которого стала версия R nineT от BMW.
Car.ru 05:48
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Элла Суханова показала, в каких условиях родила дочь
Звезда «Дома-2» Элла Суханова впервые стала мамой 1 июля. Информация о ее беременности появилась в начале апреля.
Вокруг ТВ 03 июля в 03:08
Политика
Пушков предрёк карательные меры после акции BLM на «Формуле-1»
Акция по поддержке движения Black Lives Matter во время австрийского этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» является началом экспансии новых псевдоценностей, считает российский сенатор Алексей Пушков.
News.ru 11:59
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
Происшествия
Коронавирус обнаружен в детском лагере Свердловской области
В оздоровительном лагере «Зарница» Свердловской области у одного из сотрудников обнаружен коронавирус.
ИА Красная Весна 10:33
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия вчера в 01:02
Происшествия
Число жертв взрыва на фабрике фейерверков в Турции возросло до шести
Число погибших в результате взрыва на фабрике фейерверков в провинции Сакарья в Турции увеличилось до шести.
RT на русском 11:33