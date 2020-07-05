Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНад нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия готова пойти на новое обострение отношений — на этот раз с Нигерией и Анголой.
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Савчук: на кону стоит выживание экономики нефтяной сверхдержавы

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Эксперт Савчук: над рынком углеводородов вновь сгустились тучи

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Нефтяная сверхдержава пытается спасти свою экономику в период кризиса

Экономика сегодня10:58

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

РИА Новости01:00
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Авто

Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

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Очередной коррупционный скандал снизил обороноспособность Киева

По всей видимости элементы ЗРК в свое время попали на Украину нелегально и именно из России.
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«Уфа» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

«Уфа» сыграла вничью с «Уралом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
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«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Исследование было проведено телекоммуникационной компанией Frontier Communications Её сотрудники провели исследование в сотне стран мира и установили, какие фильмы 1990-х годов наиболее часто ищут с помощью поисковых систем.
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Происшествия

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина

В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
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Автоспорт

Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл этап Гран-при «Формулы-1» в Австрии

Пилот команды "Мерседес" Финн Валттери Боттас стал победителем на первом этапе Гран-при "Формулы-1".
Газета.Ru 10:50
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США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Компания United Launch Alliance получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180, передает РИА Новости.
Rambler News Service вчера в 15:01
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Автоспорт

Льюис Хэмилтон: «Показалось, что с Албоном был гоночный инцидент, но я принимаю штраф»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что думает о штрафе за столкновение с Алексом Албоном из «Ред Булл».
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РПЦ: лишённый сана схиигумен Сергий боялся китайцев

Схиигумен Сергий 3 июля был лишён священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов.
News.ru 12:04
Общество

Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 06:32
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Гаджеты

Смартфоны Xiaomi выйдут с новой функцией по обработке фотографий

Эксперты заявляют, что своему появлению новая функция обязана коду MIUI Camer, найденному специалистами в оболочке Xiaomi MIUI 12.
Evo-rus.com вчера в 11:58
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Происшествия

В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека

Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения.
ТАСС 10:18
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Футбол

«Рубин» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Рубина» и «Оренбурга» объявили стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ.
Metaratings 10:24
Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца

Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru 03 июля в 15:37
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Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
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Саудовский принц потратил 25 тысяч долларов на Battle Pass в Dota 2

Vprognoze.ru 05:30
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Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 04:30
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Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

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Происшествия

Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
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Авто

Знаменитая мастерская Zillers Garage сконструировала невероятный мотоцикл BMW

Специалисты мастерской Zillers Garage, являющейся мировым чемпионом по кастомайзингу, сконструировали новый проект, основой которого стала версия R nineT от BMW.
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В Подмосковье сгорел автобус, направлявшийся в Дагестан

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Звезда «Дома-2» Элла Суханова показала, в каких условиях родила дочь

Звезда «Дома-2» Элла Суханова впервые стала мамой 1 июля. Информация о ее беременности появилась в начале апреля.
Вокруг ТВ 03 июля в 03:08
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Политика

Пушков предрёк карательные меры после акции BLM на «Формуле-1»

Акция по поддержке движения Black Lives Matter во время австрийского этапа чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» является началом экспансии новых псевдоценностей, считает российский сенатор Алексей Пушков.
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Семейная ссора вылилась в масштабный пожар в пятиэтажке

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В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
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Коронавирус обнаружен в детском лагере Свердловской области

В оздоровительном лагере «Зарница» Свердловской области у одного из сотрудников обнаружен коронавирус.
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
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Происшествия

Число жертв взрыва на фабрике фейерверков в Турции возросло до шести

Число погибших в результате взрыва на фабрике фейерверков в провинции Сакарья в Турции увеличилось до шести.
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