Политика
REGNUMНад посольством США в Багдаде появились боевые вертолёты
Над комплексом зданий посольства США в Ираке появились боевые вертолёты AH-64E Apache, сообщают 31 декабря в соцсетях очевидцы событий. На видеороликах с места событий видно, что ударные вертолёты кружат над протестующими и штурмующими «зелёную зону» иракцами и производят отстрел «тепловых ловушек».
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Иран убил американского контрактника, многие ранены. Мы решительно ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке. Они будут привлечены к ответственности.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИзвестия 08:04
с чего всё началось
За организацией штурма американского посольства в Ираке стоит Иран, который понесет "полную ответственность" за эту акцию, написал президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.Радио Sputnik08:46
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