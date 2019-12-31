с чего всё началось

Иран убил американского контрактника, многие ранены. Мы решительно ответили и всегда будем это делать. Сейчас Иран организовывает нападение на посольство США в Ираке. Они будут привлечены к ответственности.

Над комплексом зданий посольства США в Ираке появились боевые вертолёты AH-64E Apache, сообщают 31 декабря в соцсетях очевидцы событий. На видеороликах с места событий видно, что ударные вертолёты кружат над протестующими и штурмующими «зелёную зону» иракцами и производят отстрел «тепловых ловушек».

Над посольством США в Багдаде появились боевые вертолёты

Здоровье Внезапно: Россия подошла к рубежу безопасного потребления алкоголя — ВОЗ Официальная государственная статистика сообщила, что «за период с 2008 г. по 2018 г. потребление россиянами алкоголя снизилось в два раза, с 18 литров в год на человека до 9 л».

Технологии WhatsApp перестанет работать на части устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

Происшествия В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.

Политика Путин присвоил звание генерала замначальника петербургского главка МВД Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания генерал-майора заместителю начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаилу Ильину.

Происшествия В Москве с ножом напали на пассажира автобуса В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.