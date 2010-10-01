В Читинском гарнизонном военном суде в закрытом режиме прошло заседание по делу о дедовщине в забайкальской воинской части, где осенью прошлого года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял несколько человек, среди которых были ребята из Алтайского края.

Над расстрелявшим алтайских срочников Рамилем Шамсутдиновым в части издевались как в каменской школе

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