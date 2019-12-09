Армия и оружие
Российская газетаРоссийскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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с чего всё началось
– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.Красная звездавчера в 16:03
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Политика
В Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
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В Приамурье более 600 предпенсионеров освоили новые профессии
Более 600 амурчан предпенсионного возраста бесплатно освоили новые профессии в рамках нацпроекта «Демография».
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
Мексика отозвала своего посла из Аргентины за кражу книги из магазина
Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро будет отозван на родину в связи с обвинениями в краже книги из магазина "Атенео" в Буэнос-Айресе.
Культура
«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Кино
Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман
В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Футбол
«Мне такой трансфер представить сложно». Хавьер Рибалта — о «Ювентусе» и Миранчуке, «Зените» и Ляказетте
Программа «Инсайдеры» добралась до Санкт-Петербурга. Гостем Нобеля Арустамяна стал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Певец из Екатеринбурга, 17-летний Арсений Курчанин, во время своего выступления высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, сопроводив действие фразой: "Держи, милая, от души".
Хоккей
Панарин забивает, Георгиев отражает: «Рейнджерс» разгромили «Вегас»
Еще три шайбы были забиты без непосредственного участия в них Панарина. Их авторами стали Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Йеспер Фаст.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Кино
Супермен в детской передаче, Чингисхан на самокате: вышел первый тизер 5 сезона «Легенд завтрашнего дня»
Первый эпизод пятого сезона «Легенд завтрашнего дня» выйдет на канале The CW 21 января 2020 года.
Политика
Госдеп: Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря
Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся 10 декабря в Вашингтоне, передает ТАСС со ссылкой на график Госдепартамента.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Происшествия
В Приангарье загорелось общежитие педагогического колледжа
Здание общежития педагогического колледжа горит в поселке Бохан Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Футбол
Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
Политика
Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма
Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Политика
Экономика победила политику: три глобальных газовых проекта России
На подходе - «Турецкий поток» и «Северный поток - 2». Как РФ и партнеры, несмотря на санкции и давление, смогли сделать это, и к каким изменениям в мировой геополитике может привести запуск трех газопроводов.
Политика
СМИ узнали о жесткой позиции России перед «нормандским саммитом»
Как сообщало ИА REGNUM, саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) состоится в Париже сегодня, 9 декабря.
Футбол
Красноярский миллиардер Владимир Гуриев стал президентом «Алании»
Красноярский миллиардер Владимир Гуриев стал президентом футбольной «Алании» из Владикавказа.
Происшествия
На юго-западе Москвы погибли два подростка
По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
Наука
Как ритмы мозга помогают улучшить внимание
Общество
Чукотское село получит средства для отпугивания белых медведей
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше
Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.