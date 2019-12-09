Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссийскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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с чего всё началось

Флот надёжно защищает Арктику

– На сегодняшний день на Северном флоте числится более 30 Героев России.
Красная звездавчера в 16:03

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Россия готовится развернуть купол ПВО из С-400 над Арктикой

Московский Комсомолецвчера в 19:08

Россия создаст в Арктике противовоздушный купол из С-400

ТК Звездавчера в 17:45

Российские военные пообещали накрыть Арктику противовоздушным куполом

РБКвчера в 17:01

Северный флот накроет Арктику сплошным противовоздушным куполом

Известиявчера в 17:31

Северный флот накроет Арктику сплошным противовоздушным «куполом» с помощью С-400

ТАССвчера в 16:39

Над российской Арктикой создадут купол ПВО из С-400

RT на русскомвчера в 16:31

Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол

РИА Новостивчера в 18:20
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Политика

В Париже забросали яйцами украинцев

Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
РИА Новости вчера в 12:44
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В Приамурье более 600 предпенсионеров освоили новые профессии

Более 600 амурчан предпенсионного возраста бесплатно освоили новые профессии в рамках нацпроекта «Демография».
КП - Благовещенск вчера в 23:58
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

Мексика отозвала своего посла из Аргентины за кражу книги из магазина

Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро будет отозван на родину в связи с обвинениями в краже книги из магазина "Атенео" в Буэнос-Айресе.
Российская газета вчера в 22:57
Культура

«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

ТАСС 06 декабря в 01:24
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Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Газета.Ru вчера в 22:11
Кино

Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман

В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
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«Мне такой трансфер представить сложно». Хавьер Рибалта — о «Ювентусе» и Миранчуке, «Зените» и Ляказетте

Программа «Инсайдеры» добралась до Санкт-Петербурга. Гостем Нобеля Арустамяна стал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.
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Певец из Екатеринбурга, 17-летний Арсений Курчанин, во время своего выступления высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, сопроводив действие фразой: "Держи, милая, от души".
Вестник 06 декабря в 23:40
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Панарин забивает, Георгиев отражает: «Рейнджерс» разгромили «Вегас»

Еще три шайбы были забиты без непосредственного участия в них Панарина. Их авторами стали Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Йеспер Фаст.
Вести.Ru вчера в 21:50
Кино

Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Rambler News Service 06 декабря в 07:16
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

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Супермен в детской передаче, Чингисхан на самокате: вышел первый тизер 5 сезона «Легенд завтрашнего дня»

Первый эпизод пятого сезона «Легенд завтрашнего дня» выйдет на канале The CW 21 января 2020 года.
Popcornnews.ru 06 декабря в 07:40
Политика

Госдеп: Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря

Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся 10 декабря в Вашингтоне, передает ТАСС со ссылкой на график Госдепартамента.
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Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru вчера в 05:41
Происшествия

В Приангарье загорелось общежитие педагогического колледжа

Здание общежития педагогического колледжа горит в поселке Бохан Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.
РИА Новости вчера в 23:07
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
РИА Новости вчера в 20:44
Футбол

Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
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Политика

Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Известия вчера в 18:27
Политика

Экономика победила политику: три глобальных газовых проекта России

На подходе - «Турецкий поток» и «Северный поток - 2». Как РФ и партнеры, несмотря на санкции и давление, смогли сделать это, и к каким изменениям в мировой геополитике может привести запуск трех газопроводов.
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СМИ узнали о жесткой позиции России перед «нормандским саммитом»

Как сообщало ИА REGNUM, саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) состоится в Париже сегодня, 9 декабря.
REGNUM 00:11
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Красноярский миллиардер Владимир Гуриев стал президентом «Алании»

Красноярский миллиардер Владимир Гуриев стал президентом футбольной «Алании» из Владикавказа.
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На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
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Как ритмы мозга помогают улучшить внимание

Волгоградская правда вчера в 02:59
Общество

Чукотское село получит средства для отпугивания белых медведей

РИА Новости вчера в 19:27
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Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше

Пересматривать или не пересматривать ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
РБК вчера в 23:00
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Моисеев А. А.
Российский военачальник
Российский военачальник. Командующий Северным флотом ВМФ России с 3 мая 2019 года. Вице-адмирал, Герой Российской Федерации.
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