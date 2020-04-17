Общество

Konkurent.ruKonkurent.ruНад россиянами установят тотальный контроль. Законопроект одобрен

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о создании в России единого регистра сведений о населении, сообщает KONKURENT.RU.
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В единый регистр населения не попадут данные о доходах, заявили в ФНС

РИА Новости07:54

Сведения о доходах россиян не войдут в Единый регистр населения ФНС

ТАСС09:09

В России создается единый регистр населения

REGNUM03:51

В России создадут единый реестр сведений о населении

SM News04:48

Госдума приняла во втором чтении законопроект о едином информресурсе со сведениями о россиянах

Агентство Москва03:52

В России будет сформирован единый ресурс с данными обо всех гражданах

Дума ТВ03:49

Налоговикам могут дать право выяснять, сколько зарабатывают россияне

Парламентская газета07:34
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:08, Ашберн
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Происшествия

Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае

Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае, под наблюдение взято более 80 его коллег и медиков, сообщает Оперштаб Алтая.
Ugpressa.ru 15:02
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Общество

ФСБ задержала нового замглавы Хакасии при получении взятки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали заместителя главы Хакасии Валентина Коновалова Сергея Новикова при получении взятки в размере 2 млн рублей.
Известия 14:13
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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
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Происшествия

Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе

Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру 07:44
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Театры

Спектакли «золотого фонда» Большого театра продолжат показывать онлайн

Сегодня, 15 апреля, состоится показ балета «Корсар», а 18 апреля «Спартак». Начало всех трансляций в 19:00.
Mockva.ru 15 апреля в 11:04
Общество

Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса

Kinonews.ru 16:39
Шоу-бизнес

Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной

Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News вчера в 15:24
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Политика

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
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Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек

На вечер 17 апреля число смертей от COVID-19 в мире достигло 150 948 человек.
Дождь 15:19
Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
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Фигурное катание

Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Гаджеты

В Европе стартовали продажи нового смартфона Honor 20E

Компания Honor после презентации флагманской линейки смартфонов Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+ запустила в европейском регионе еще один смартфон, который получил название Honor 20E.
iXBT.com 00:21
Происшествия

Жительница Владивостока устроила истерику при въезде на остров Русский

В пятницу, 17 апреля, жительница Владивостока была доставлена в полицию после попытки попасть на остров Русский, сообщает DEITA.
Deita.ru 21:45
Происшествия

Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве

REGNUM 01:34
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
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Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК вчера в 14:32
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Общество

Юрист составил план действий при нехватке денег на оплату услуг ЖКХ

Вариантов погашения задолженности за «коммуналку» существует несколько, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.
News.ru 21:53
Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
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Игры

Разработчики GTA стали меньше работать

По словам топ-менеджера Rockstar Дженнифер Колбе, руководство компании полностью переосмыслило подход к планированию сроков разработки новых проектов.
Evo-rus.com вчера в 03:56
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Киберспорт

Virtus.pro сыграет в финале верхней сетки ESL One Los Angeles 2020

Virtus.pro обыграла Team Spirit в первом матче верхней сетки плей-офф ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2. Коллектив Алексея «Solo» Березина победил со счетом 2:0 и прошел в финал виннеров.
Спорт-Экспресс 14:54
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Общество

Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом

Москва, 18 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Высокие температуры в бане не означают, что она будет эффективна при борьбе с коронавирусом, заявил 17 апреля иммунолог-аллерголог Владимир Володин в интервью радио «Вечерняя Москва».
REGNUM 20:07
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Технологии

Комплекс для скрытого досмотра людей появится в России

В России ведутся работы по созданию комплекса, который позволяет проводить скрытый досмотр — без ведома людей.
Вечерняя Москва 21:34
Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
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Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
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Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
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Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Газета.Ru 21:25
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В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

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