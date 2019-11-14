Происшествия

Русская ПланетаРусская ПланетаНад стрелявшим в колледже Благовещенска студентом издевались

Студент, открывший стрельбу в строительном колледже Благовещенска, подвергался издевательствам. Об этом рассказал первокурсник находящегося по соседству аграрного колледжа, имеющий общих знакомых со стрелявшим. «В группе его гнобили», - заявил он.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Студент рассказал, что над стрелявшим в благовещенском колледже издевались

Студент аграрного колледжа Благовещенска по соседству со строительным, где произошла стрельба, заявил, что выстрелы начались еще на улице, а стрелявший подвергался издевательствам в своем учебном заведении.
РИА Новостивчера в 23:39

Подробнее о событии

Студент рассказал, что над стрелявшим в благовещенском колледже издевались

РИА Новостивчера в 23:39

Студенты рассказали, что над стрелявшим в колледже Благовещенска издевались

Znak.com01:10

Расстрелявшего однокурсников студента колледжа в Благовещенске гнобили целой группой

Московский Комсомолец01:00

Студенты рассказали об издевательствах над устроившим стрельбу в Благовещенске

Известия00:22

Над студентом, открывшим стрельбу в благовещенском колледже, издевались

URA.Ru00:22

«Ты жить хочешь?»: однокурсник о поведении стрелявшего студента в Благовещенске

ТК Звезда00:15

Студент рассказал об издевательствах сокурсников над стрелком из Благовещенска

Телеканал 360°02:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 06:47, Ашберн
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Политика

Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400

Американский президент Дональд Трамп заявил, что покупка Турцией российский С-400 осложняет отношение двух стран, но он и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган намерены решить все вопросы по зенитной ракетной системе из России.
Газета.Ru 00:42
Происшествия

Перед бойней в колледже Благовещенска стрелок оставил послание

Московский Комсомолец 04:48
Происшествия

В Крыму пропала пятилетняя девочка

Сотрудники полиции разыскивают пятилетнюю девочку в селе Кропоткино Раздольненского района Республики Крым, которая ушла из дома 12 ноября и не вернулась.
ТАСС вчера в 10:04
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о рецепте напитка для похудения.
Актуальные Новости 02:37
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru вчера в 10:22
Технологии

Блогеры и стримеры смогут заработать в «Одноклассниках»

Новая система донатов будет полезна блогерам и постоянным авторам, регулярно создающим видеоконтент в ОК и OK Live, а также всем пользователям соцсети, которые запускают трансляции для своих друзей и подписчиков.
Sostav.ru 02:35
Экономика

В России банки массово снижают ставки по ипотеке

Падение ипотечной ставки уже зафиксировано в Сбербанке, Газпромбанке, ВТБ, Россельхозбанке и в других крупных кредитных организациях.
URA.Ru вчера в 22:26
Гаджеты

Motorola показала обновленную «раскладушку» Razr с гибким экраном

Компания Motorola возродила свою легендарную модель смартфона Razr V3, которая повторяет форм-фактор раскладушки, но при этом имеет гибкий экран, являющийся трендом на мобильном рынке.
Газета.Ru 06:33
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Политика

Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать более двух раз

Депутаты Госдумы внесли поправку к законопроекту о совершенствовании практики для студентов, которая позволит продлевать полномочия ректоров Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) более двух раз.
РИА Новости 05:10
Общество

Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством

Звездная пара обратилась в полицию с заявлением об угрозах ребенку. Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством.
Пятый канал вчера в 04:26
Кино

Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика

Фильм Про вчера в 03:22
Футбол

«Ливерпуль», «МЮ» и «Реал» поборются за Джейдона Санчо

Английское издание Mirror сообщает об интересе со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Реала».
Матч ТВ 01:04
Политика

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
РИА Новости вчера в 13:55
Происшествия

Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

Российская газета 03:53
Футбол

Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Политика

Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию

Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию, подразумевающие переход в 2020 году от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов, сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе.
РИА Новости 04:30
Здоровье

Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях

МедиаПоток 11 ноября в 07:32
Политика

МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ 04:43
Авто

УАЗ готовит новый необычный фургон на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод запустит «в серию» новый многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи», построенный совместно Коломенским опытно-механическим заводом.
Автоновости дня 12 ноября в 23:43
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Кино

Из «Мстителей» вырезали сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью

Оказалось, что создатели вырезали из фильма сцену встречи погибшего Тони Старка с повзрослевшей дочерью.
Piter.tv вчера в 07:54
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Футбол

Адиев стал главным тренером «Чайки»

Спорт-Экспресс 05:44
Хоккей

Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»

Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости 12 ноября в 23:07
ещё по теме
Главное