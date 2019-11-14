Происшествия
Русская ПланетаНад стрелявшим в колледже Благовещенска студентом издевались
Студент, открывший стрельбу в строительном колледже Благовещенска, подвергался издевательствам. Об этом рассказал первокурсник находящегося по соседству аграрного колледжа, имеющий общих знакомых со стрелявшим. «В группе его гнобили», - заявил он.
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Студент аграрного колледжа Благовещенска по соседству со строительным, где произошла стрельба, заявил, что выстрелы начались еще на улице, а стрелявший подвергался издевательствам в своем учебном заведении.РИА Новостивчера в 23:39
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