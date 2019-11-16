Теннис

РИА НовостиРИА НовостиНадаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP

Циципас сделал 11 эйсов, Надаль 6 раз подал навылет. Циципас ранее уже обеспечил себе место в полуфинале турнира. Позднее в пятницу в этой же группе сыграют россиянин Даниил Медведев, потерявший шансы на место в плей-офф, и представитель Германии Александр Зверев.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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