Теннис
РИА НовостиНадаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Циципас сделал 11 эйсов, Надаль 6 раз подал навылет. Циципас ранее уже обеспечил себе место в полуфинале турнира. Позднее в пятницу в этой же группе сыграют россиянин Даниил Медведев, потерявший шансы на место в плей-офф, и представитель Германии Александр Зверев.
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Зверев обыграл Медведева и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР, оставив вне турнира Надаля
Sportbox.RUвчера в 16:51
Медведев: «Последние дни были странными. Наверное, я немного устал от тенниса»
Sport24.ruвчера в 16:59
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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