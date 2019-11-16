Циципас сделал 11 эйсов, Надаль 6 раз подал навылет. Циципас ранее уже обеспечил себе место в полуфинале турнира. Позднее в пятницу в этой же группе сыграют россиянин Даниил Медведев, потерявший шансы на место в плей-офф, и представитель Германии Александр Зверев.

Происшествия Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.

Политика Белый дом счел пустой тратой времени слушания об импичменте Трампа Прошедшие накануне слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа совместно с экс-послом США на Украине Мари Йованович являются пустой тратой времени.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Экономика В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Общество Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом» Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".

Экономика Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса.

Общество Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина Японский журналист Мититака Хаттори посетовал на постепенное исчезновение на Сахалине объектов японского наследия, а также назвал освобождение острова Красной армией "завоеванием".