Теннис
РИА НовостиНадаль лишил Медведева шансов выйти в полуфинал итогового турнира ATP
Циципас сделал 11 эйсов, Надаль 6 раз подал навылет. Циципас ранее уже обеспечил себе место в полуфинале турнира. Позднее в пятницу в этой же группе сыграют россиянин Даниил Медведев, потерявший шансы на место в плей-офф, и представитель Германии Александр Зверев.
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