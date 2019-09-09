Теннис

ТАССТАССМедведев проиграл Надалю в финале US Open

Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходили на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Рабинер — о подвиге Медведева на US Open

Спорт-Экспресс06:05

Теннисист Медведев уступил в пяти сетах Надалю в финале US Open

РЕН ТВвчера в 21:17

Даниил Медведев в финале US Open проиграл Надалю

Росбалтвчера в 22:40

Даниил Медведев: «Между Надалем, Федерером и Джоковичем на самом деле идет отличная борьба, очень интересно смотреть»

Sports.ru04:59

Как Медведев в упорной борьбе уступил Надалю в финале US Open

RT на русском05:07

Голодец: Медведев на равных сражался с Надалем в финале US Open

ТАСС05:16

Медведев: в 33 года я смогу бегать и бороться, как Надаль

Чемпионат05:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:31, Вашингтон
Происшествия

Члены избиркома погибли в ДТП в Краснодарском крае

REGNUM 05:53
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Футбол

Кикнадзе рассказал об интересе «Локомотива» к топ-игроку

Гендиректор московского ФК «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что перед самым закрытием летнего трансферного окна «железнодорожники» могли подписать футболиста мирового уровня.
News.ru 04:23
Происшествия

В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду

В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Политика

В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Происшествия

Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Политика

Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Происшествия

20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве

Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Политика

Памфилова: в ходе избирательной кампании возбуждены 11 уголовных дел

В ходе избирательной компании были возбуждены 11 уголовных дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.
Московский Комсомолец 04:58
Происшествия

В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель

В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Политика

Президент Грузии подписала указ о назначении Гахарии премьером

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии на пост премьер-министра, рассказала ТАСС советник президента по вопросам СМИ Ирина Шенгелия.
Коммерсантъ 06:06
Финансы

ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
REGNUM 06 сентября в 07:14
Экономика

В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Политика

На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах губернатора региона с 69,31% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные облизбиркома.
РИА Новости 02:16
Политика

Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,45%

Москва 24 вчера в 16:03
Происшествия

В Башкирии мужчина изменял сожительнице с ее 16-летней дочерью

Bash.News 04:26
Армия и оружие

Роскосмос планирует завершить испытания корабля «Орел» к 2028 году

РИА Новости 06:24
Политика

Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Теннис

Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA

Мария Шарапова, проигравшая в первом круге US Open Уильямс, покинула топ-100 рейтинга и располагается на 135-м месте.
ТАСС 02:35
Транспорт

Начинающим автомобилистам добавят категорий

Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Авто

Представили гибридные Mercedes-Benz GLC и GLE

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новые кроссоверы GLC и GLE с подключаемым гибридным приводом EQ Power.
Автоновости дня вчера в 22:24
Политика

В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным

О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
Lenta.ru 06:13
Происшествия

Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей

Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
Гаджеты

Большинству россиян не нужны новые iPhone

Большинство российских пользователей (80%) не намерены покупать новые iPhone в 2019 году.
News.ru 03:58
Общество

Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана

Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.
Известия 06:26
Космос

Модуль потерян, но индийская миссия на Луне не закончена

Связь с посадочным модулем «Викрам» была потеряна на высоте 2,1 километра над поверхностью Луны, заявил специалист Индийской организации космических исследований (ISRO), 7 сентября сообщает издание The Hindu.
Красная весна 07 сентября в 08:34
Политика

Все действующие главы регионов побеждают на выборах

Газета.Ru 02:45
Единоборства

Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи

После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рафаэль Надаль
Испанский теннисист
Испанский теннисист, вторая ракетка мира в одиночном разряде. За карьеру одержал 18 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе рекордные 12 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное