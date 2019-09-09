Теннис
ToDay News UfaДаниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
Даниил Медведев проиграл в финале US Open, уступив Рафаэля Надаля в пяти сетах. Матч прошел в Нью-Йорке на Арене Артура Эша. Как сообщает ToDay News Ufa, Даниил Медведев впервые в карьере дошел до финала турнира «Большого шлема», в то время как его оппонент 18 раз становился обладателем Кубка.
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одолел Дастина Пуарье
Молодежная газета (Уфа) вчера в 02:22
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
Происшествия
Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
RT на русском 08:26
Шоу-бизнес
Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае
«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
Известия 08:21
Политика
Евросоюз заявил о непризнании проведения выборов в Крыму
Евросоюз не признает состоявшиеся в воскресенье выборы в Крыму, так как не признает воссоединение полуострова с Россией.
ТАСС 07:01
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Политика
Британский парламент официально приостановит работу в понедельник
Парламент Великобритании в понедельник, 9 сентября официально приостановит работу до 14 октября.
Интерфакс 08:10
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Происшествия
В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Шоу-бизнес
Надежда Сысоева попросила фанатов отвести её в больницу
Участница Comedy Woman Надежда Сысоева всерьёз обеспокоилась своим здоровьем, но заявила в социальной сети, что боится идти в больницу, чтобы сдать анализы.
News.ru 06:36
Футбол
Минфин поддержал продажу пива на стадионах
Фото: iStock Министерство финансов поддержало поданный депутатами законопроект о продаже пива на стадионах во время официальных спортивных соревнований по футболу, сообщают "Известия".
Inc. Russia 02:21
Авто
Lada Vesta Cross заметили в новом голубом цвете
Седан LADA Vesta Cross, официальная цветовая гамма которого состоит из десяти цветов, могла пополниться новым цветом.
Автоновости дня 04:09
Политика
Сегодня в Оренбурге подведут итоги выборов губернатора
1743.ru вчера в 21:09
Финансы
Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной
Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».
REGNUM 02:25
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Политика
На выборах в России побеждают все действующие главы регионов
Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
FreeNews-Volga 04:58
Политика
Россия предложила ЮНЕСКО учредить премию имени Менделеева
Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Менделеева.
Известия 08:12
Кино
Роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в фильме сыграет Том Хэнкс
Территория новостей 02:09
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за свое освобождение
Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве поблагодарил за свое освобождение президента России Владимира Путина и главу МИДа Сергея Лаврова.
РБК 04:39