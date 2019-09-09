Теннис

ToDay News UfaToDay News UfaДаниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open

Даниил Медведев проиграл в финале US Open, уступив Рафаэля Надаля в пяти сетах. Матч прошел в Нью-Йорке на Арене Артура Эша. Как сообщает ToDay News Ufa, Даниил Медведев впервые в карьере дошел до финала турнира «Большого шлема», в то время как его оппонент 18 раз становился обладателем Кубка.
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