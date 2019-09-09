Теннис
КоммерсантъНадаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
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US Open. Даниил Медведев – Рафаэль Надаль. Прогнозы на теннисный матч от БК «БалтБет»
Букмекеры.рфвчера в 13:08
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Политика
Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае
Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Кино
В Италии огласили победителей Венецианского кинофестиваля
Главный приз – «Джокер» «Золотого льва Святого Марка» Венецианского кинофестиваля удостоился фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса.
Газета Metro вчера в 13:40
Политика
Евросоюз заявил о непризнании проведения выборов в Крыму
Евросоюз не признает состоявшиеся в воскресенье выборы в Крыму, так как не признает воссоединение полуострова с Россией.
ТАСС 07:01
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости 06:49
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Шойгу заявил о готовности к сотрудничеству с Минобороны Франции
Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли подтвердил готовность к более тесному сотрудничеству.
РБК 07:38
Экономика
Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте
Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте, сообщила пресс-служба министерства.
Ведомости 06 сентября в 13:48
Общество
Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии им. Менделеева
Россия обратилась в ЮНЕСКО с инициативой об учреждении международной премии в честь российского ученого Дмитрия Менделеева, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 07:38
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Политика
Жириновский раскрыл секрет прихода во власть
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский рад «блестящему результату» партии в Хабаровском крае, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.
REGNUM 07:14
Политика
Путин поручил изучить вопрос поставок газа в Китай через Монголию
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллеров в понедельник, 9 сентября, поручил ему изучить возможность поставок российского газа в Китай через Монголию по так называемому западному маршруту.
Интерфакс 07:43
Общество
В Омске директора гимназии уволили после травли ученика
Директора омской гимназии №62 уволили после длительного конфликта администрации учреждения с местной жительницей Натальей Граф, которая ранее заявляла о травле сына.
Новые Известия 07:22
Политика
ЦИК: в четырех субъектах РФ аннулируют итоги выборов
Памфилова отметила, что итоги голосования будут аннулированы на восьми участках в разных субъектах страны.
МР7.ру 06:09
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Гаджеты
Компанией Onyx Boox представлена электронная книга Max3
В городе R 04:46
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года.
Lenta.ru 02:36
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Киберспорт
Журналисты сравнили графику World Of Warcraft: Classic и Battle For Azeroth
Сотрудники издания Gamespot решили продемонстрировать, как визуально изменилась World of Warcraft за последние 15 лет: для этого они сравнили графику WoW: Classic и WoW: Battle For Azeroth.
Gmbox.ru 07:37
Происшествия
В Грозном ликвидирован обстрелявший полицейских водитель
В Грозном сотрудники полиции ликвидировали преступника, который открыл огонь по силовикам.
Российская газета 05:22
Политика
Вышинский назвал обмен России и Украины сдвигом в отношениях
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом, назвав его «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.
RT на русском 04:06
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Общество
В сухих завтраках для школьников обнаружили токсины
В шоколадных шариках для сухого завтрака нескольких марок обнаружили токсин.
Lenta.ru 03:57
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
В Заксобрание Севастополя прошли пять партий
В результате голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя второго созыва в городской парламент прошли пять политических партий.
Российская газета 02:26
Политика
Зампред Еврокомиссии подтвердил дату трехсторонних переговоров по газу
Трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Еврокомиссией пройдут 19 сентября в Брюсселе, написал в твиттере зампред ЕК Марош Шефчович.
Интерфакс 06:19
Политика
В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным
О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
Lenta.ru 06:13