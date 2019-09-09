Теннис

КоммерсантъКоммерсантъНадаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
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