Теннис
ИзвестияМедведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй ракетке мира — Рафаэлю Надалю — в финале Открытого чемпионата США (US Open). Матч получился напряженным, и для выявления победителя понадобились пять сетов.
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Политика
Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии
Российская газета вчера в 15:48
Наука
Австралийские ученые нашли связь бессонницы и беспокойного детства
Дети, которые не соблюдают распорядок сна и имеют проблемы с поведением, зачастую сталкиваются с бессонницей, достигая зрелого возраста.
VSE42.RU 01:12
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости вчера в 16:57
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия вчера в 05:14
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Авто
Опубликованы спецификации нового Toyota RAV4 для России
Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
Автоновости дня 01:42
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Общество
Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
На выборах губернатора Сахалина обработано 100% протоколов
По предварительным итогам, подведённым после обработки 100% протоколов, временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона.
RT на русском вчера в 19:11
Политика
Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском вчера в 02:26
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Авто
Bentley воскресит довоенный Blower
12 моделей серии Blower Continuation — по одной на каждую гонку, в которой соревновались оригинальные 4 машины — будут идентичны оригинальным, за исключением некоторых изменений, внесенных для улучшения безопасности.
SpeedMe 00:59
Политика
Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья
Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с результатом 79,84% после обработки 0,86% протоколов.
Известия вчера в 15:20
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Политика
Министр ВС Франции выступает за диалог с Россией
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж намерен вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.
RT на русском 00:27
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Армия и оружие
Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Газета.Ru вчера в 21:48
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета вчера в 05:33
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник 07 сентября в 17:45
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
REGNUM вчера в 14:59
Политика
Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех.
Газета.Ru 01:43
Экономика
Apple и Foxconn уличили в нарушении трудового законодательства Китая
В Foxconn также признали случаи нарушения трудового законодательства, но указали на добровольный характер сверхурочной работы.
Взгляд.ру 00:15
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Авто
В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру вчера в 09:21