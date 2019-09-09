Теннис

ИзвестияИзвестияМедведев проиграл Надалю в финале турнира US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй ракетке мира — Рафаэлю Надалю — в финале Открытого чемпионата США (US Open). Матч получился напряженным, и для выявления победителя понадобились пять сетов.
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Кафельников похвалил Медведева за игру в финале US Open

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Теннисист Медведев уступил в пяти сетах Надалю в финале US Open

РЕН ТВвчера в 21:17

Надаль за 5 часов сломил Медведева в финале US Open, Италия и Испания почти на Евро, Хабиб обошел Бузову в инстаграме и другие новости утра

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Даниил Медведев: я боролся за каждый мяч

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Спорт-Экспресс01:45

Медведев: жена говорит, что мне иногда надо радоваться

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Хабиров лидирует на выборах главы Башкирии

Российская газета вчера в 15:48
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По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
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Политика

Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Авто

Опубликованы спецификации нового Toyota RAV4 для России

Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
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Свободная Пресса вчера в 13:45
Общество

Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

На выборах губернатора Сахалина обработано 100% протоколов

По предварительным итогам, подведённым после обработки 100% протоколов, временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона.
RT на русском вчера в 19:11
Политика

Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском вчера в 02:26
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Авто

Bentley воскресит довоенный Blower

12 моделей серии Blower Continuation — по одной на каждую гонку, в которой соревновались оригинальные 4 машины — будут идентичны оригинальным, за исключением некоторых изменений, внесенных для улучшения безопасности.
SpeedMe 00:59
Политика

Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья

Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с результатом 79,84% после обработки 0,86% протоколов.
Известия вчера в 15:20
Политика

Путин поздравил Ким Чен Ына с 71-й годовщиной образования КНДР

REGNUM 01:12
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По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Общество

Жители Великобритании обнаружили странное существо

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
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Политика

Министр ВС Франции выступает за диалог с Россией

Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж намерен вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.
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Политика

Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

Известия вчера в 23:18
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Армия и оружие

Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы

Газета.Ru вчера в 21:48
Армия и оружие

Челябинским танкистам вручили черные ножи

Российская газета вчера в 05:33
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Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье

7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник 07 сентября в 17:45
Политика

Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму

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Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех.
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Apple и Foxconn уличили в нарушении трудового законодательства Китая

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Взгляд.ру 00:15
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«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием

Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

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Известия 00:27
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
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Испанский теннисист, вторая ракетка мира в одиночном разряде. За карьеру одержал 18 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе рекордные 12 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.
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