Теннис
КоммерсантъНадаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
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Кристи Ан: «Медведев — парень из фильма, который был хорошим с самого начала»
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«Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.
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РБК вчера в 04:44
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«Транснефть» отказалась от идеи независимых экспертиз качества нефти
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Игорь Шутенков победил на выборах мэра Улан-Удэ
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В РАН уточнили дату сближения с Землей напугавшего людей астероида
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