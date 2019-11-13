Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.

Надаль: в третьем сете Медведев играл намного лучше, но мне повезло

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