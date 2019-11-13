Теннис
РИА НовостиНадаль: в третьем сете Медведев играл намного лучше, но мне повезло
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 15:31, Ашберн
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Единоборства
Американский боец Найт избил двух мужчин в туалетной кабинке
Боец Джейсон Найт избил двух мужчин в туалетной кабинке. Конфликт произошел в одном из баров США. Видео драки опубликовал боец Брок Вивер.
Происшествия
В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Игры
Death Stranding стала самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии
Death Stranding удалось стать самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии, обойдя предыдущего обладателя титула — Bloodborne.
Армия и оружие
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
Экономика
Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития
Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
Футбол
Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
Политика
В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
Здоровье
Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске
Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Гаджеты
Huawei представила российскую версию смартфона Honor 20S
Суббренд компании Huawei Honor официально представил в России смартфон Honor 20S.
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
Общество
В России предложили штрафовать за шипованную резину
Футбол
Бывший пиар-директор adidas СНГ: Фурсенко в компании помнят до сих пор
Бывший пиар-директор adidas СНГ Николай Петросян рассказал, что экс-президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко лично предлагал идеи дизайнерам для создания игровой формы национальной сборной.
Политика
Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Кино
Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»
Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
Авто
Назвали дату продажи Lada Vesta с вариатором
Напомним, что буквально вчера были объявлены цены на Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и мотором Renault H4Mk рабочим объёмом 1,6 литра, который выдаёт 113 л.с. Доплата за вариаторную трансмиссию составит 50 тыс. рублей.
Футбол
Ультрас — о звуках на матче «Шахтёра» и «Динамо»: это была акция в поддержку сов
Представитель ультрас киевского «Динамо» Декстер рассказал, какие звуки имитировали болельщики во время матча 14-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтёром».
Армия и оружие
Первая пара истребителей Су-30СМ прибыла в Белоруссию
Первая пара новейших российских истребителей Су-30СМ прибыла 13 ноября на авиационную базу в городе Барановичи.
Политика
Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.