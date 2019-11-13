Теннис

РИА НовостиРИА НовостиНадаль: в третьем сете Медведев играл намного лучше, но мне повезло

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.
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Как Надаль совершил выдающийся камбэк в матче с Медведевым. Видеообзор

Sport.ru12:59

Медведев проиграл Надалю, потерпев второе поражение на Итоговом турнире АТР

Советский спорт11:59

Теннисист Медведев проведет решающий матч с Надалем в Лондоне

РЕН ТВвчера в 20:10

«Данила — сильный мужик. Жалко, что вышло так жестоко». Медведев слил Надалю с 5:1 — какой кошмар

Sport24.ru13:00

Медведев проиграл Надалю, ведя 4:0 в решающем сете

ODDS.ru12:03

Рафаэль Надаль: «Рад, что победил, но мне жаль Даниила»

Sports.ru14:59

Медведев проиграл Надалю на итоговом турнире ATP

Коммерсантъ12:41
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