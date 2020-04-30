Коронавирус

РБКРБКНадежда Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram. Ранее ее представитель Александр Велор сообщал, что Бабкина проходит лечение в стационаре с диагнозом пневмония.
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с чего всё началось

Представитель Бабкиной рассказал, когда ее могут выписать из больницы

Народную артистку РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, планируют выписать 1 мая, сообщил в четверг РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. "Надежду Георгиевну планируют выписать завтра, все хорошо", - сказал Собянин.
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Представитель Бабкиной рассказал, когда ее могут выписать из больницы

РИА Новости05:21
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Политика

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Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
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В посольстве России отметили попытку Госдепа США переписать историю

В посольстве России призывают Госдеп США отказаться от попыток искажения исторических фактов о решающем вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом и прекращение холокоста.
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В Минобороны назвали число выздоровевших от коронавируса военных

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Сирия отразила удары израильских вертолетов

Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
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Политика

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Передовой человек в отсталой стране Идеи Ленина всегда были тесно связаны с Февральской и Октябрьской революциями и становлением политики большевиков, поэтому сложно воспринимать их в отрыве от данных событий.
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Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Премьер Мишустин заявил, что заразился коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сам заявил президенту Владимиру Путину.
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Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

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В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
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Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся

Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
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В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель. Основатель и художественный руководитель вокального ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель-директор ГБУК города Москвы «Московский государственный академический театр „Русская песня“». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член российской политической партии «Единая Россия».
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