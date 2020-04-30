Народную артистку РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, планируют выписать 1 мая, сообщил в четверг РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. "Надежду Георгиевну планируют выписать завтра, все хорошо", - сказал Собянин.

с чего всё началось

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram. Ранее ее представитель Александр Велор сообщал, что Бабкина проходит лечение в стационаре с диагнозом пневмония.

Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы

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