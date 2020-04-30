Коронавирус
РБКНадежда Бабкина сообщила о выписке из больницы
Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram. Ранее ее представитель Александр Велор сообщал, что Бабкина проходит лечение в стационаре с диагнозом пневмония.
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с чего всё началось
Народную артистку РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, планируют выписать 1 мая, сообщил в четверг РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. "Надежду Георгиевну планируют выписать завтра, все хорошо", - сказал Собянин.РИА Новости05:21
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Официальный представитель МИД РФ вызвала Навального на дебаты
Москва, 1 мая 2020, 00:17 — REGNUM Официальный представитель министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова вызвала вызвала на дебаты оппозиционного блогера Алексея Навального и тот согласился.
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Состоялся релиз необычного автомобильного симулятора SnowRunner
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Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
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Общество
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Политика
Трамп: источником коронавируса стала лаборатория в Ухане
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Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
Сахалин.Инфо 19:24
Политика
В посольстве России отметили попытку Госдепа США переписать историю
В посольстве России призывают Госдеп США отказаться от попыток искажения исторических фактов о решающем вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом и прекращение холокоста.
RT на русском 18:08
Общество
В Минобороны назвали число выздоровевших от коронавируса военных
Среди военнослужащих с положительными результатами тестов на коронавирус выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости вчера в 13:35
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Политика
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Передовой человек в отсталой стране Идеи Ленина всегда были тесно связаны с Февральской и Октябрьской революциями и становлением политики большевиков, поэтому сложно воспринимать их в отрыве от данных событий.
ИноСМИ 19:35
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 15:35
Общество
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В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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У коронавируса обнаружили шесть новых симптомов
Evo-rus.com 28 апреля в 05:09
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Политика
Премьер Мишустин заявил, что заразился коронавирусом
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JustMedia 13:01
Общество
Илон Маск требует отменить карантин в США
Основатель Tesla Илон Маск через свой микроблог в Twitter призывает американские власти отменить карантин в стране.
Inc-news.ru 06:36
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
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«Салават Юлаев» объявил о назначении Томи Лямся на пост главного тренера клуба.
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На окраине Праги устанавливают памятник власовцам
Российская газета 17:53
Экономика
Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая
"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
ТАСС 10:16
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Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
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Общество
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В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
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Газета.Ru вчера в 15:15
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Бесплатный доступ к GeForce NOW продлён до конца мая
Бесплатный доступ к игровому облачному сервису GFN.ru был продлён на месяц.
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Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
Общество
В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей
В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Российская газета 09:49
Космос
НАСА выбрало разработчиков пилотируемых систем для посадки на Луну
Компании Blue Origin, Dynetics и SpaceX выбраны американским аэрокосмическим агентством НАСА для разработки пилотируемых систем для посадки на Луну в рамках программы «Артемида», 30 апреля сообщается в пресс-релизе агентства.
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