Шоу-бизнес

SM NewsSM NewsНадежда Бабкина выписалась из больницы

Знаменитая певица записала видео-обращение своим поклонникам после выхода из клиники. Как известно, последние недели Надежда Бабкина находилась в больнице, и вся страна переживала за ее здоровье. И вот, наконец, певица выписалась из клиники и вернулась домой.
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Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель. Основатель и художественный руководитель вокального ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель-директор ГБУК города Москвы «Московский государственный академический театр „Русская песня“». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член российской политической партии «Единая Россия».
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