Политика

Вести.RuВести.RuНадежда Савченко стала официально безработной

Как передает РИА Новости, об этом она проинформировала общественность, выступая в эфире телеканала NEWSONE. По словам Савченко, она подала документы в центр занятости и теперь она имеет официальный статус безработного человека.
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с чего всё началось
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала
 о трудностях с поиском работы, которым она занимается через центр занятости.
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