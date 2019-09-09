Политика
Вести.RuНадежда Савченко стала официально безработной
Как передает РИА Новости, об этом она проинформировала общественность, выступая в эфире телеканала NEWSONE. По словам Савченко, она подала документы в центр занятости и теперь она имеет официальный статус безработного человека.
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с чего всё началось
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о трудностях с поиском работы, которым она занимается через центр занятости.РБКвчера в 20:24
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На Украине экс-депутат Надежда Савченко официально стала безработной
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