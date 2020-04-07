Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНадежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники. По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.
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с чего всё началось

Надежда Бабкина в коме

Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили «МК» эти источники.
Московский Комсомолец17:13

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Медики ввели 70-летнюю Надежду Бабкину в состояние искусственной комы

Вокруг ТВ20:56

Источники в больнице: «Надежду Бабкину ввели в искусственную кому»

StarHit.ru17:45

СМИ: врачи ввели Надежду Бабкину в искусственную кому из-за пневмонии

Газета.Ru18:40

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru18:16

СМИ: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому на фоне пневмонии

РИА Новости18:07

СМИ сообщили о введении в кому Надежды Бабкиной из-за пневмонии

РБК20:17

Надежда Бабкина в коме

Московский Комсомолец17:13
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Наука

Эректильная дисфункция влияет на продолжительность жизни мужчин

На продолжительность жизни мужчин влияет эректильная дисфункция, такое заключение сделали ученые из Бельгии после проведенного ими исследования.
Ugpressa.ru 12:06
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Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Коммерсантъ вчера в 08:52
Общество

В Забайкалье отменили полный запрет на продажу спиртного

Документ, отменяющий полный запрет на продажу спиртного, введенный во время карантинных мер против коронавируса, подписана губернатором Забайкальского края, сообщает 6 апреля пресс-служба губернатора.
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Цены на новостройки в России могут упасть на 30%

В России крупнейшие застройщики смогут снизить цены на новостройки на 20-30%, если пандемия коронавируса окажет негативное влияние на отрасль.
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Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

Модернизация одной из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М "Малка" завершена, первый образец готов к отправке в войска, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).
РИА Новости 20:19
Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс 10:51
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой

Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Bimru.ru 05:37
Экономика

В Италии утвердили план антикризисной поддержки экономики

Правительство Италии приняло новую программу поддержки экономики на €400 млрд из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:18
Здоровье

Названы три дополнительных симптома коронавируса

Ученые провели исследование и считают, что к симптомам коронавируса также можно отнести головную боль и головокружение.
ПензаСМИ 05:34
Общество

Правительство ввело ограничения на продажу масок

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
РИА Новости 07:00
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Происшествия

В Приморье от коронавируса скончался второй пациент

Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:43
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК 21:00
Происшествия

Высокий суд Австралии снял обвинения в педофилии с кардинала Пелла

Высокий суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Джорджа Пелла, отбывающего тюремное заключение за сексуальное насилие над детьми, он выйдет на свободу, сообщает телеканал 9 News.
РИА Новости 21:34
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Армия и оружие

Сирийская армия нанесла удары по боевикам на юге Идлиба

Дамаск, 6 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Сирийская арабская армия 5 апреля 2020 года нанесла удар по месту сбора боевиков в районе Джебель-Аз-Завия, который находится на юге провинции Идлиб.
REGNUM 07:54
Происшествия

Сотни новосибирских медиков лишились стимулирующих выплат

Сотни новосибирских медиков лишились стимулирующих выплат.
Любимый город 11:33
Общество

Врач назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса

По мнению специалиста, замедление разработки вакцины от коронавируса объясняется отсутствием в данное время лабораторных животных, которые чувствительны к инфекции.
Янаульские зори 00:05
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Футбол

Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru 20:04
Общество

Работающие красноярцы старше 65 лет смогут получить больничный

Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома.
ИА 1-Line вчера в 23:40
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
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В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом

В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердился коронавирус.
Информ Полис online 05:56
Финансы

Доллар и евро открылись снижением к рублю

В понедельник, 6 апреля, курс евро на открытии торгов на Московской бирже снизился до 82,6 рубля.
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Общество

Вандалы в Британии повредили «распространяющие коронавирус» вышки 5G

Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
РИА Новости 17:42
Общество

Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса

Доктор Каран Рангараджан рассказал об ошибках людей, которые в период распространения коронавируса посещают магазин в перчатках.
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Авто

BMW рассекретила новый мотоцикл R 18

Компания BMW рассекретила новый мотоцикл R 18 — серийный круизер, который должен стать конкурентом для моделей Harley-Daidson.
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Общество

Мишустин обратился к застрявшим за границей россиянам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими вице-премьерами обратился к застрявшим за границей россиянам.
Свободная Пресса 05:12
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В Барнауле среди заразившихся коронавирусом есть ребенок

В Алтайском крае среди двенадцати заболевших COVID-19 есть один ребенок.
МонаВиста 09:07
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политик, исследовательница народной песни, педагог. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия».
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