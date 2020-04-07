Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНадежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники. По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.
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с чего всё началось

Надежда Бабкина в коме

Близким певицы Надежды Бабкиной удавалось почти шесть дней скрывать информацию о госпитализации известной артистки в одну из частных клиник Москвы.
Московский Комсомолецвчера в 17:13

Подробнее о событии

СМИ: после госпитализации Надежду Бабкину ввели в кому

Телепрограмма00:30

СМИ: врачи ввели Надежду Бабкину в искусственную кому из-за пневмонии

Газета.Ruвчера в 18:40

СМИ сообщили о введении в кому Надежды Бабкиной из-за пневмонии

РБКвчера в 20:17

Медики ввели 70-летнюю Надежду Бабкину в состояние искусственной комы

Вокруг ТВвчера в 20:56

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ruвчера в 18:16

СМИ: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

РИА Новостивчера в 18:07

Источники в больнице: «Надежду Бабкину ввели в искусственную кому»

StarHit.ruвчера в 17:45
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Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус

Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.
Территория новостей вчера в 12:40
Происшествия

Украинка не пустила мужа на порог, опасаясь коронавируса

Мужчина вернулся с заработков из Польши. Супруга не пустила его домой, поскольку боялась, что он мог там заразиться коронавирусом.
Life.ru вчера в 12:29
Здоровье

В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
РБК вчера в 21:54
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка.
РБК вчера в 13:53
Общество

Россия возобновила авиарейсы для возвращения граждан из-за границы

Россия временно приостановила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из-за рубежа 4 апреля, чтобы не допустить новую волну завозных случаев заражения коронавирусом.
Политическая Экспертиза вчера в 13:56
Общество

В Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
РБК вчера в 02:20
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Киберспорт

HellRaisers впервые победила на ESL One Los Angeles 2020

В рамках второго игрового дня на ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ встречались HellRaisers и ViKin.gg.
Metaratings вчера в 08:27
Здоровье

Текущую ситуацию с коронавирусом в России оценили в Минздраве

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил журналистам о том, что ситуация с коронавирусом в России накаляется.
Live24 вчера в 10:22
Политика

NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
РБК 05 апреля в 16:12
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен до 20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%.
Известия вчера в 11:42
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 05 апреля в 18:29
Общество

Число погибших от коронавируса в США превысило 10 тысяч

Всего в США с начала эпидемии было зарегистрировано 347 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом вылечилось около 19 тысяч пациентов.
Life.ru вчера в 14:58
Происшествия

Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян

Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Lenta.ru вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж

Вокруг ТВ вчера в 16:34
Политика

Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону

Президент США Дональд Трамп рассказал, что призвал две американские фармацевтические компании помочь в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:42
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала

Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.
ТАСС вчера в 21:44
Происшествия

В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом

В Забайкальском крае подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:02
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн 05 апреля в 10:44
Наука

Российская компания разрабатывает тест на иммунитет к коронaвирусу

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, входящий в портфель Биофонда Российской венчурной компании (РВК), разрабатывает тест на выявление в крови людей антител к белкам коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении компании.
РИА Новости вчера в 04:30
Футбол

Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru вчера в 20:04
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК вчера в 13:33
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Smolnarod.ru вчера в 06:11
Политика

Украина выразила России протест из-за весеннего призыва в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с началом весеннего призыва в Крыму.
ТАСС вчера в 17:00
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политик, исследовательница народной песни, педагог. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия».
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