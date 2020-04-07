Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНадежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники. По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.
Читать в источнике
Комментировать233
с чего всё началось

Надежда Бабкина в коме

Близким певицы Надежды Бабкиной удавалось почти шесть дней скрывать информацию о госпитализации известной артистки в одну из частных клиник Москвы.
Московский Комсомолец17:13

Подробнее о событии

СМИ: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

РИА Новости18:07

СМИ сообщили о введении в кому Надежды Бабкиной из-за пневмонии

РБК20:17

СМИ: врачи ввели Надежду Бабкину в искусственную кому из-за пневмонии

Газета.Ru18:40

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru18:16

Медики ввели 70-летнюю Надежду Бабкину в состояние искусственной комы

Вокруг ТВ20:56

Надежда Бабкина рассказала, как чувствовала себя перед госпитализацией: «Я в зоне риска, но по состоянию и ощущению никакого риска нет»

Комсомольская правда19:50

Источники в больнице: «Надежду Бабкину ввели в искусственную кому»

StarHit.ru17:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 23:17, Ашберн
Политика

Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
Известия 22:51
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Экономика

Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца

Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Бухгалтерия.ру 09:04
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Smolnarod.ru 06:11
Единоборства

Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет

Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
ODDS.ru 01:25
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 21:58
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 15:47
Авто

Lada Vesta GTR: первый серийный российский спорткар

На первый квартал 2021 года запланирован старт продаж первого серийного российского спорткара Lada Vesta GTR, а пока АвтоВАЗ показал изображения будущей новинки.
Letnews.ru вчера в 12:21
Общество

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 08:03
Здоровье

В Башкирии в РКБ подозревают вспышку коронавируса

В Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса.
Горобзор.ру 09:53
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Здоровье

В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Известия 22:34
Общество

Виктор Томенко выступил с обращением к жителям Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разместил видеообращение к жителям региона в своем Instagram-аккаунте.
АМИТЕЛ 14:30
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Политика

Врач объяснил нежелание Лукашенко вводить карантин из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране режим ЧП и самоизоляции на фоне распространения коронавируса, так как он "взял на себя политическую ответственность за народ", считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.
РИА Новости 16:53
Экономика

Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих

Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Ведомости 10:41
Космос

Система из двух белых карликов поможет изучить гравитационные волны

ИА Красная Весна 19:18
Авто

Ателье ABT доработало новый Audi RS 6 Avant

Тюнеры из ABT доработали новый Audi RS 6 Avant, который составит пару хетчбэку RS7-R, рассекреченному несколькими днями ранее.
Тарантас Ньюс 00:30
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 22:33
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Здоровье

Коронавирус: зараженный педиатр в Абакане приняла 18 детей

Глава ведомства Владимир Костюш ответил на волнующий многих жителей Абакана вопрос — госпитализированная педиатр вела прием в третьей поликлинике детской республиканской больницы, оно расположено по Кати Перекрещенко.
Юг Сибири 03:36
Здоровье

«Инвитро» передумала брать тесты на коронавирус из-за риска для пациентов

Частная медицинская компания «Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников, говорится в ее сообщении, поступившем в РБК.
РБК 22:59
Общество

Назван эффективный способ профилактики коронавируса

Как считает Горелов, в вопросе создания вакцины против коронавируса Россия окажется интегрирована в мировое пространство, сообщает «Рен ТВ».
Русская Планета вчера в 23:34
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы

С 6 апреля Россия возобновила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из зарубежных стран.
RT на русском 15:52
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на семь

Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось до 50, сообщает минздрав республики. В понедельник сообщалось о 43 зараженных.
РИА Новости 23:09
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Происшествия

Несколько десятков случаев COVID-19 подтверждено в Красноярском крае

Красноярск, 7 апреля 2020, 05:41 — REGNUM В Красноярском крае на утро 7 апреля зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции (плюс три за сутки).
REGNUM 22:41
Армия и оружие

Российские военнослужащие использовали БТР для разгона курдов в Сирии

Военные РФ применили БТР для разгона проамериканских курдов в северной области Сирии. Данный инцидент попал на видео.
Discover24 04:32
Общество

В Китае диагностировали коронавирус у 20 человек, приехавших из Москвы

Власти провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, которая граничит с Россией, выявили за минувшие сутки 20 новых случаев коронавируса.
URA.Ru 01:20
Армия и оружие

Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают

«Профиль» составил рейтинг пяти самых переоцененных пистолетов ХХ века.
Профиль 06:12
ещё по теме
Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политик, исследовательница народной песни, педагог. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное