Близким певицы Надежды Бабкиной удавалось почти шесть дней скрывать информацию о госпитализации известной артистки в одну из частных клиник Москвы.

с чего всё началось

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники. По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

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