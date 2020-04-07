Коронавирус

REGNUMREGNUMНадежду Бабкину подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому

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Отмечается, что певицу ввели в медикаментозную кому для того, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи отмечают, что состояние Бабкиной стабильное и показывает положительную динамику.
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с чего всё началось

Надежда Бабкина в коме

Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили «МК» эти источники.
Московский Комсомолецвчера в 17:13

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«Всё очень сложно»: Надежда Бабкина в коме и на аппарате ИВЛ

7Дней.ру01:00

Медики ввели 70-летнюю Надежду Бабкину в состояние искусственной комы

Вокруг ТВвчера в 20:56

Источники в больнице: «Надежду Бабкину ввели в искусственную кому»

StarHit.ruвчера в 17:45

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ruвчера в 18:16

МК: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

РИА Новостивчера в 18:07

СМИ сообщили о введении в кому Надежды Бабкиной из-за пневмонии

РБКвчера в 20:17

Надежда Бабкина в коме

Московский Комсомолецвчера в 17:13
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Общество

Посол назвал условия вывоза граждан России из США на родину

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о недостаточном количестве поступивших от российских граждан заявок для выполнения даже одного авиарейса из США.
РБК 00:38
Политика

Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к губернаторам регионов России с призывом не закрывать границы «на замок».
КП - Санкт-Петербург вчера в 16:44
Общество

В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 56

Сегодня, 7 апреля, в оперативном штабе сообщили, что на территории Брянской зарегистрировано 56 случаев заразившихся коронавирусом.
Городской телеканал (Брянск) 00:52
Энергетика

РБК: запрет на импорт нефтепродуктов продлится в России до сентября

«Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин», — пояснили собеседники издания.
REGNUM 01:25
Экономика

Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии

На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».
РБК 00:56
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Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru вчера в 20:04
Общество

РЖД разместит пассажиров поездов с учетом дистанции в один метр

Если пассажиры купили билеты на поезда до введения новых правил по соблюдению дистанции, то им будут предложены аналогичные условия, но подальше от соседа.
Комсомольская правда 01:48
Политика

Киев ждет от Ирана объяснений слов депутата о военных, сбивших Boeing

РИА Новости вчера в 17:33
Общество

В Китае впервые с января никто не умер от коронавируса за сутки

За последние сутки в Китае впервые с января медики не зафиксировали ни одного смертельного исхода заболевания COVID-19.
Ведомости вчера в 22:20
Политика

МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»

Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».
RT на русском 05 апреля в 14:07
Гаджеты

Роскачество протестировало новые смартфоны

Эксперты Роскачества провели тестирование 18 новых смартфонов семи брендов.
Вечерняя Москва 01:00
Происшествия

РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на карантин

Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова с 6 апреля временно закрыта на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 10:25
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
РИА Новости вчера в 21:38
Общество

Минкомсвязь России утвердила перечень сайтов с бесплатным доступом

Москва, 7 апреля 2020, 04:00 — REGNUM Список из 391 социально значимого информационного ресурса в сети интернет, к которым будет предоставляться бесплатный доступ, утвердило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) России.
REGNUM вчера в 21:00
Происшествия

В Забайкалье женщину осудили на 21 год за поджог дома с детьми

В Забайкальском крае суд приговорил 29-летнюю женщину к 21 году лишения свободы за убийство, покушение на убийство и умышленное уничтожение чужого имущества, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 02:11
Здоровье

В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
РБК вчера в 21:54
Здоровье

В Ульяновске опровергли данные, что в районной больнице нет пробирок

Министерство здравоохранения Ульяновской области опровергло публикацию о том, что в Карсунской районной больнице якобы несколько человек в тяжелом состоянии не тестируют на коронавирус из-за отсутствия пробирок, а у медиков нет средств защиты.
РИА Новости вчера в 08:26
Общество

В Госдуме предложили не проводить ЕГЭ в 2020 году

Премьер-министру России Михаилу Мишустину предложили отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 17:17
Общество

Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале

На третьем месте по числу банкротств граждан оказался Краснодарский край, где количество этих процедур увеличилось в 2,2 раза - до 1176 - по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Интерфакс вчера в 17:34
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал исполнительный указ, наделяющий американцев правом на добычу космических ресурсов.
Российская газета 01:33
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 01:57
Политика

Reuters: ОПЕК+ может договориться, если США сократит добычу нефти

ОПЕК+ скорее всего, согласится на сокращение добычи нефти во время встречи 9 апреля. Это произойдет, если США сократят добычу.
Телеканал 360° вчера в 17:28
Общество

Минпромторг проведет проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске

Замминистра Минпромторга Дмитрий Овсянников устроил скандал, когда при входе в аэропорт Ижевска у него попросили документы и билет на самолет.
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество

В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика

Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Газета.Ru 01:59
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Самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Корейским полуостровом

ТАСС 01:55
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $34 за баррель

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,93%, до $34,02 за баррель, по состоянию на 5:30 мск, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
РБК вчера в 23:31
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Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Вести.Ru 00:37
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Экономика

Коронавирус ударил по бизнесу Трампа: состояние президента США сократилось на $1 млрд за месяц

Дорогая беспечность: ошибки Дональда Трампа могут стоить его детям $1,3 млрд после его смерти Вот к чему мы пришли: чистая стоимость активов Трампа теперь оценивается в $2,1 млрд — на $1 млрд меньше, чем месяц назад.
Forbes 00:53
Здоровье

Учёные обнаружили защитные свойства прививки БЦЖ от коронавируса

Напомним, ранее связь между смертностью от коронавируса в разных странах и вакцинацией от туберкулёза установили американские эпидемиологи.
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политик, исследовательница народной песни, педагог. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия».
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