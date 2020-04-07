Коронавирус
REGNUMНадежду Бабкину подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому
Отмечается, что певицу ввели в медикаментозную кому для того, чтобы обеспечить более эффективную работу аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи отмечают, что состояние Бабкиной стабильное и показывает положительную динамику.
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с чего всё началось
Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили «МК» эти источники.Московский Комсомолецвчера в 17:13
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Общество
Посол назвал условия вывоза граждан России из США на родину
Посол России в США Анатолий Антонов заявил о недостаточном количестве поступивших от российских граждан заявок для выполнения даже одного авиарейса из США.
Политика
Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов
Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к губернаторам регионов России с призывом не закрывать границы «на замок».
Общество
В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 56
Сегодня, 7 апреля, в оперативном штабе сообщили, что на территории Брянской зарегистрировано 56 случаев заразившихся коронавирусом.
Энергетика
РБК: запрет на импорт нефтепродуктов продлится в России до сентября
«Если не ввести запрет на импорт, нишу российского топлива займет дешевый заграничный бензин», — пояснили собеседники издания.
Экономика
Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии
На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».
Футбол
Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ
Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Общество
РЖД разместит пассажиров поездов с учетом дистанции в один метр
Если пассажиры купили билеты на поезда до введения новых правил по соблюдению дистанции, то им будут предложены аналогичные условия, но подальше от соседа.
Политика
Киев ждет от Ирана объяснений слов депутата о военных, сбивших Boeing
Общество
В Китае впервые с января никто не умер от коронавируса за сутки
За последние сутки в Китае впервые с января медики не зафиксировали ни одного смертельного исхода заболевания COVID-19.
Политика
МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».
Гаджеты
Роскачество протестировало новые смартфоны
Эксперты Роскачества провели тестирование 18 новых смартфонов семи брендов.
Происшествия
РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на карантин
Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова с 6 апреля временно закрыта на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса
Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
Общество
Минкомсвязь России утвердила перечень сайтов с бесплатным доступом
Москва, 7 апреля 2020, 04:00 — REGNUM Список из 391 социально значимого информационного ресурса в сети интернет, к которым будет предоставляться бесплатный доступ, утвердило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) России.
Происшествия
В Забайкалье женщину осудили на 21 год за поджог дома с детьми
В Забайкальском крае суд приговорил 29-летнюю женщину к 21 году лишения свободы за убийство, покушение на убийство и умышленное уничтожение чужого имущества, сообщается на сайте ведомства.
Здоровье
В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом
Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
Здоровье
В Ульяновске опровергли данные, что в районной больнице нет пробирок
Министерство здравоохранения Ульяновской области опровергло публикацию о том, что в Карсунской районной больнице якобы несколько человек в тяжелом состоянии не тестируют на коронавирус из-за отсутствия пробирок, а у медиков нет средств защиты.
Общество
В Госдуме предложили не проводить ЕГЭ в 2020 году
Премьер-министру России Михаилу Мишустину предложили отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году из-за коронавируса.
Общество
Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
На третьем месте по числу банкротств граждан оказался Краснодарский край, где количество этих процедур увеличилось в 2,2 раза - до 1176 - по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Политика
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал исполнительный указ, наделяющий американцев правом на добычу космических ресурсов.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Политика
Reuters: ОПЕК+ может договориться, если США сократит добычу нефти
ОПЕК+ скорее всего, согласится на сокращение добычи нефти во время встречи 9 апреля. Это произойдет, если США сократят добычу.
Общество
Минпромторг проведет проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
Замминистра Минпромторга Дмитрий Овсянников устроил скандал, когда при входе в аэропорт Ижевска у него попросили документы и билет на самолет.
Общество
В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $34 за баррель
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,93%, до $34,02 за баррель, по состоянию на 5:30 мск, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Экономика
Коронавирус ударил по бизнесу Трампа: состояние президента США сократилось на $1 млрд за месяц
Дорогая беспечность: ошибки Дональда Трампа могут стоить его детям $1,3 млрд после его смерти Вот к чему мы пришли: чистая стоимость активов Трампа теперь оценивается в $2,1 млрд — на $1 млрд меньше, чем месяц назад.
Здоровье
Учёные обнаружили защитные свойства прививки БЦЖ от коронавируса
Напомним, ранее связь между смертностью от коронавируса в разных странах и вакцинацией от туберкулёза установили американские эпидемиологи.