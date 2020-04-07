Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили «МК» эти источники.

с чего всё началось

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники. По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

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