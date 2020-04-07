Коронавирус
Lenta.ruНадежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники. По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.
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с чего всё началось
Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили «МК» эти источники.Московский Комсомолец17:13
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Общество
В Новгородской области умер пациент с коронавирусом
Умер один из пациентов инфекционной больницы, у которого был ряд сопутствующих заболеваний.
Армия и оружие
В Китае назвали истребитель Су-27 «старым мастером»
Ранее ГЛАС сообщал, что американцы назвали МиГ-29СМТ «самым полезным самолетом».
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Россия возобновила вывозные рейсы
Россия возобновила вывозные рейсы для возвращения своих граждан из других стран.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Общество
В Турции запретили продажу медицинских масок
Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Происшествия
Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Политика
Мишустин подверг критике закрывших границы губернаторов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал руководителей регионов за закрытие границ своих субъектов.
Энергетика
Reuters назвал условие для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи
На будущем заседании участники ОПЕК+, скорее всего, смогут договориться о сокращении добычи нефти, если на это пойдут и США, сообщили три источника Reuters в организации.
Футбол
Рами в шоке. Защитник «Сочи» рассказал, что с ним происходит
34-летний защитник Адиль Рами, в феврале перешедший в «Сочи», дал интервью Radio Monte-Carlo, вещающему на Францию и Монако.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Футбол
66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе
Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал об общении с сотрудниками Росгвардии во дворе собственного дома в Москве.
Общество
Названы сроки поставки в Россию препарата от коронавируса
Пробная партия препарата «Фавипиравир», который продемонстрировал хорошие результаты в Китае в борьбе с коронавирунсной инфекцией, будет поставлена в Россию через неделю.
Общество
Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина
В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
Общество
Беглов: в Петербурге ухудшается обстановка с коронавирусом
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург отстает от Москвы по росту числа заболевших коронавирусом всего на три недели.
Происшествия
Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян
Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Футбол
Руководство «Локомотива» сократило свои зарплаты
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кикнадзе не смог уговорить футболистов пойти на сокращение зарплат.
Общество
Сотрудники «Северстали» из-за пандемии получат по 10 тысяч рублей
На фоне сложностей, возникших из-за пандемии коронавируса, руководство «Северстали» приняло решение выплатить всем сотрудникам по 10 тысяч рублей.
Кино
Назвали популярные у россиян сериалы на самоизоляции
Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
Здоровье
Составлен портрет типичной жертвы коронавируса
Врачи из Китая разместили отчет, благодаря которому удалось выяснить, что самой уязвимой группой граждан в плане инфицирования коронавирусом является мужская часть населения в возрасте старше 50 лет, узнал корреспондент «SMINEWS».
Экономика
Число личных банкротств россиян выросло на 70%
Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.