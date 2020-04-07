Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНадежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники. По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.
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с чего всё началось

Надежда Бабкина в коме

Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили «МК» эти источники.
Московский Комсомолец17:13

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Надежда Бабкина в коме

Московский Комсомолец17:13

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru18:16

Надежду Бабкину ввели в кому

Комсомольская правда18:10

СМИ: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому на фоне пневмонии

РИА Новости18:07

СМИ: Надежда Бабкина введена в искусственную кому

News.ru17:51

Источники в больнице: «Надежду Бабкину ввели в искусственную кому»

StarHit.ru17:45

СМИ: Надежда Бабкина в коме

Super.ru18:28
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Общество

В Новгородской области умер пациент с коронавирусом

Умер один из пациентов инфекционной больницы, у которого был ряд сопутствующих заболеваний.
Коммерсантъ 17:21
Армия и оружие

В Китае назвали истребитель Су-27 «старым мастером»

Ранее ГЛАС сообщал, что американцы назвали МиГ-29СМТ «самым полезным самолетом».
ГЛАС.RU 11:16
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Общество

Россия возобновила вывозные рейсы

Россия возобновила вывозные рейсы для возвращения своих граждан из других стран.
BFM.ru 13:20
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Музыка

Маленькая участница «Голоса» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Газета.Ru 10:01
Общество

В Турции запретили продажу медицинских масок

Напомним, - сегодня российское правительство ограничило продажу некоторых товаров, в том числе масок, определив, кто именно и с какой наценкой имеет право это делать.
Эхо Москвы 15:30
Шоу-бизнес

Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке

ТАСС 17:13
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус

OvideO.ru 14:10
Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Piter.tv 09:56
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru вчера в 02:27
Происшествия

Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Вести.Ru 12:53
Политика

Мишустин подверг критике закрывших границы губернаторов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал руководителей регионов за закрытие границ своих субъектов.
Гудвилл.онлайн 08:14
Энергетика

Reuters назвал условие для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи

На будущем заседании участники ОПЕК+, скорее всего, смогут договориться о сокращении добычи нефти, если на это пойдут и США, сообщили три источника Reuters в организации.
РБК 17:29
Футбол

Рами в шоке. Защитник «Сочи» рассказал, что с ним происходит

34-летний защитник Адиль Рами, в феврале перешедший в «Сочи», дал интервью Radio Monte-Carlo, вещающему на Францию и Монако.
Спорт-Экспресс 14:34
Финансы

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
ТАСС 14:01
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Футбол

66-летний ветеран «Спартака» рассказал о встрече с росгвардейцами во дворе

Двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал об общении с сотрудниками Росгвардии во дворе собственного дома в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:07
Общество

Названы сроки поставки в Россию препарата от коронавируса

Пробная партия препарата «Фавипиравир», который продемонстрировал хорошие результаты в Китае в борьбе с коронавирунсной инфекцией, будет поставлена в Россию через неделю.
ТК Звезда 16:21
Общество

Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина

В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 06:45
Общество

Беглов: в Петербурге ухудшается обстановка с коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург отстает от Москвы по росту числа заболевших коронавирусом всего на три недели.
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Происшествия

Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян

Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Lenta.ru 06:05
Футбол

Руководство «Локомотива» сократило свои зарплаты

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кикнадзе не смог уговорить футболистов пойти на сокращение зарплат.
Bookmaker-ratings.ru 12:40
Общество

Сотрудники «Северстали» из-за пандемии получат по 10 тысяч рублей

На фоне сложностей, возникших из-за пандемии коронавируса, руководство «Северстали» приняло решение выплатить всем сотрудникам по 10 тысяч рублей.
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Кино

Назвали популярные у россиян сериалы на самоизоляции

Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
ToDay News Ufa 07:24
Здоровье

Составлен портрет типичной жертвы коронавируса

Врачи из Китая разместили отчет, благодаря которому удалось выяснить, что самой уязвимой группой граждан в плане инфицирования коронавирусом является мужская часть населения в возрасте старше 50 лет, узнал корреспондент «SMINEWS».
SMINEWS 18:38
Экономика

Число личных банкротств россиян выросло на 70%

Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.
РБК 17:05
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политик, исследовательница народной песни, педагог. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия».
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