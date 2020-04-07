Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНадежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский комсомолец» с ссылкой на источники. По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако у певицы диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.
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с чего всё началось

Надежда Бабкина в коме

Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили «МК» эти источники.
Московский Комсомолецвчера в 17:13

Подробнее о событии

«Всё очень сложно»: Надежда Бабкина в коме и на аппарате ИВЛ

7Дней.ру01:00

СМИ сообщили, что Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

РИА Новостивчера в 18:07

СМИ сообщили о введении в кому Надежды Бабкиной из-за пневмонии

РБКвчера в 20:17

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ruвчера в 18:34

Медики ввели 70-летнюю Надежду Бабкину в состояние искусственной комы

Вокруг ТВвчера в 20:56

Источники в больнице: «Надежду Бабкину ввели в искусственную кому»

StarHit.ruвчера в 17:45

Надежда Бабкина в коме

Московский Комсомолецвчера в 17:13
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Общество

Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

За сутки в России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России.
РБК 03:34
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su вчера в 02:45
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости вчера в 03:39
Здоровье

Российские военные врачи начали принимать больных в Белграде

Российские военные врачи после дезинфекции медицинского центра имени Драгиша Мишовича в Белграде начали прием пациентов с подозрением на коронавирус, сообщило Министерство обороны.
РИА Новости 00:31
Общество

На строительство музеев по проекту Владимира Путина потратили почти 10 миллиардов рублей

Общая стоимость проекта оценивалось в 120 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 03:30
Музыка

Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт

Sibnet Новости вчера в 21:19
Происшествия

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС 02:46
Общество

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
Авто

Раскрыты названия автомобилей, которые «АвтоВАЗ» так и не использовал

Для бывшего СП «GM-АвтоВАЗ» применялось «имя» «Niva». Данные названия используются во всех документах и шильдиках.
ГЛАС.RU 03:25
Общество

1154 новых случая заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции проинформировал о том, что за минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории России возросло на 1154.
Журналистская правда 03:37
Армия и оружие

В Турции заявили о нейтрализации девяти членов РПК в Сирии

РИА Новости 03:47
Футбол

США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара

Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Коммерсантъ 03:12
Авто

Российские автозаводы возобновляют работу

Автоновости дня вчера в 01:13
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Общество

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Известия 03:23
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
РБК вчера в 13:53
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Политика

Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства

Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Ридус вчера в 18:42
Общество

В Приморье отложили введение системы обязательных СМС-пропусков

Наличие СМС-пропуска у жителей Приморья пока не является обязательным для передвижения, им достаточно иметь при себе справку от работодателя и паспорт.
ТАСС 02:39
Футбол

Полузащитник ЦСКА Ефремов рассказал об извинениях Жиго

Полузащитник екатеринбургского "Урала" Дмитрий Ефремов рассказал об извинениях французского защитника московского "Спартака" Самюэля Жиго, которые тот принес после летнего дерби команд.
ProstoProSport 03:17
Футбол

Легкоатлетка Семеня одолела Роналду в его челлендже

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня приняла участие в челлендже, который запустил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Sport24.ru вчера в 23:13
Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились еще 19 человек

По данным на вторник, 7 апреля, в Пензенской области выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом.
ПензаИнформ 03:06
Общество

Австрия намерена смягчить карантинные меры

Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 09:54
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
REGNUM вчера в 16:46
Экономика

Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Вести.Ru 00:37
Наука

Ученые связали продолжительность жизни с цветом волос

По мнению специалистов связаны цвет волос и продолжительность жизни через гипофиз.
МТВ онлайн вчера в 13:08
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политик, исследовательница народной песни, педагог. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия».
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