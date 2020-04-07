Коронавирус
Lenta.ruНадежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский комсомолец» с ссылкой на источники. По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако у певицы диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.
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с чего всё началось
Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили «МК» эти источники.Московский Комсомолецвчера в 17:13
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Общество
ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Здоровье
Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса
Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
Общество
Роспотребнадзор начал проводить тесты на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника, 6 апреля, начинает проводить бесконтактное тестирование на новую коронавирусную инфекцию.
Шоу-бизнес
Уткин: Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского футбола
Короче говоря, кажется, Артем Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского футбола.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Политика
В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок
Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Происшествия
В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов
В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.
Общество
Лукашенко назвал число госпитализированных с COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии
Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Энергетика
Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Политика
Песков переадресовал в кабмин вопрос об импорте дешевого бензина
Вопрос об ограничении ввоза в Россию нефтепродуктов для предотвращения поставок дешевого иностранного бензина находится в компетенции правительства, а не президента.
Общество
До 1,5 тыс. россиян вернутся из-за рубежа 7 апреля
Правительство России во вторник планирует вернуть до 1,5 тыс. граждан страны из-за рубежа на семи авиарейсах, в том числе из Таиланда, Японии и Южной Кореи, говорится в сообщении кабмина во вторник, 7 апреля.
Футбол
Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес
Общество
В Тверской области продлили ограничения для профилактики коронавируса
Тверь, 7 апреля 2020, 13:06 — REGNUM Действие комплекса ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области продлено.
Общество
Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось
Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад
Бывшая супруга певца Александра Малинина Инна Курочкина ушла из жизни несколько месяцев назад.
Экономика
Власти Коми срочно закупают 70 аппаратов ИВЛ для помощи больным с коронавирусом
Правительство Республики Коми намерено срочно закупить на этой неделе 70 из необходимых 144 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения больных, зараженных коронавирусной инфекцией.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью
30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Здоровье
Врач рассказала, как во время карантина обезопасить пожилых людей
Врач-гериатр, заместитель директора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина объяснила, как обезопасить пожилых граждан во время карантина.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Политика
Путин отправил Джонсону телеграмму с пожеланием победить коронавирус
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, телеграмму со словами поддержки.