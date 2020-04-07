Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНадежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский комсомолец» с ссылкой на источники. По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако у певицы диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.
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с чего всё началось

Надежда Бабкина в коме

Певице диагностировали обширная двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили «МК» эти источники.
Московский Комсомолецвчера в 17:13

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Экстренно госпитализированную Надежду Бабкину ввели в кому: фото певицы

Московский Комсомолец04:36

СМИ: Надежда Бабкина находится в тяжелом состоянии

Газета.Ru04:43

Источники в больнице: «Надежду Бабкину ввели в искусственную кому»

StarHit.ruвчера в 17:45

70-летнюю Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Вокруг ТВвчера в 20:56

СМИ сообщили о введении в кому Надежды Бабкиной из-за пневмонии

РБКвчера в 20:17

СМИ сообщили, что Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

РИА Новостивчера в 18:07

Состояние здоровья Надежды Бабкиной: певица находится в коме

Комсомольская правда04:08
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Общество

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
РИА Новости 03:21
Здоровье

Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса

Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
REGNUM 03:54
Общество

Роспотребнадзор начал проводить тесты на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника, 6 апреля, начинает проводить бесконтактное тестирование на новую коронавирусную инфекцию.
Мойка78 05 апреля в 21:20
Шоу-бизнес

Уткин: Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского футбола

Короче говоря, кажется, Артем Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского футбола.
ODDS.ru 02:43
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 05 апреля в 04:55
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Здоровье

В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок

Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Anapa.life 04:56
Происшествия

В Курской области девочек задержали за попытку убийства опекунов

В Курской области две девочки-подростка стали фигурантками уголовного дела после попытки убить семью опекунов.
Российская газета 04:30
Общество

Лукашенко назвал число госпитализированных с COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал число госпитализированных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
RT на русском 06:36
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии

Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС 04:51
Энергетика

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
REGNUM 04:49
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru вчера в 10:56
Политика

Песков переадресовал в кабмин вопрос об импорте дешевого бензина

Вопрос об ограничении ввоза в Россию нефтепродуктов для предотвращения поставок дешевого иностранного бензина находится в компетенции правительства, а не президента.
РБК 06:17
Общество

До 1,5 тыс. россиян вернутся из-за рубежа 7 апреля

Правительство России во вторник планирует вернуть до 1,5 тыс. граждан страны из-за рубежа на семи авиарейсах, в том числе из Таиланда, Японии и Южной Кореи, говорится в сообщении кабмина во вторник, 7 апреля.
Известия 05:07
Футбол

Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес

RT на русском вчера в 15:49
Общество

В Тверской области продлили ограничения для профилактики коронавируса

Тверь, 7 апреля 2020, 13:06 — REGNUM Действие комплекса ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области продлено.
REGNUM 06:06
Общество

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад

Бывшая супруга певца Александра Малинина Инна Курочкина ушла из жизни несколько месяцев назад.
Пятый канал 02:10
Экономика

Власти Коми срочно закупают 70 аппаратов ИВЛ для помощи больным с коронавирусом

Правительство Республики Коми намерено срочно закупить на этой неделе 70 из необходимых 144 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для лечения больных, зараженных коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:06
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ вчера в 14:23
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Шоу-бизнес

Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью

30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Летидор 02:34
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Здоровье

Врач рассказала, как во время карантина обезопасить пожилых людей

Врач-гериатр, заместитель директора по гериатрической работе Российского геронтологического научно-клинического центра Надежда Рунихина объяснила, как обезопасить пожилых граждан во время карантина.
Аргументы недели 00:17
Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Lenta.ru вчера в 04:15
Политика

Путин отправил Джонсону телеграмму с пожеланием победить коронавирус

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, телеграмму со словами поддержки.
Известия 06:25
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Надежда Бабкина
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Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политик, исследовательница народной песни, педагог. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия».
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