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РИА Новости
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Отвечая на вопрос, оправдались ли надежды Польши на добычу на территории страны сланцевого газа, Квечиньский сказал: "(Если - ред.) в ближайшем будущем - то скорее не очень".В источнике
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РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

РИА Новости03:09
Невские Новости

В Польше собрались отказаться от российского газа в пользу газа из США

Невские Новости04:16
ИА Красная Весна

Польша намерена обходиться без российского газа

ИА Красная Весна03:29
Piter.tv

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Piter.tv03:15
REGNUM

В Польше заявили о рухнувших надеждах на собственный газ

REGNUM04:53
Lenta.ru

Надежды Польши на собственный газ рухнули

Lenta.ru03:03
ТАСС

В Польше заявили, что поставки газа в страну с востока снизились за 4 года на 30%

ТАСС02:55

Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
ТАСС04:36
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КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

Единый кандидат от оппозиции и главный соперник Александра Лукашенко по выборам в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла оказаться жертвой покушения, сообщает глава КГБ республики Валерий Вакульчик.
CT newsвчера в 14:39
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Эксперты: россияне могут получать пенсию в 90 тыс. рублей

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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

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Российская газетавчера в 06:39
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