Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались
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Отвечая на вопрос, оправдались ли надежды Польши на добычу на территории страны сланцевого газа, Квечиньский сказал: "(Если - ред.) в ближайшем будущем - то скорее не очень".В источнике
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