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РИА Новости
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио. Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа.В источнике
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ФАН

В Варшаве заявили о рухнувшей надежде Польши на добычу своего газа

ФАН06:29
Piter.tv

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Piter.tv03:15
Общественная служба новостей

Польша осталась без газа

Общественная служба новостей05:24
REGNUM

В Польше заявили о рухнувших надеждах на собственный газ

REGNUM04:53
Rambler News Service

В Польше признали неэффективность добычи сланцевого газа в стране

Rambler News Service06:07
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

РИА Новости03:09
Lenta.ru

Надежды Польши на собственный газ рухнули

Lenta.ru03:03

Минздрав раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса

В Минздраве России рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, обеспечит защиту от инфекции до двух лет.
Новый День06:50
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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ФСБ задержала готовящегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», — указано в сообщении.
Ведомости07:28
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