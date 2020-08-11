Древние бобры начали строить плотины из-за похолодания

Древние бобры с острова Элсмир больше полагались на запасы веток зимой, чем их современные родственники, так как зимы в местах их обитания могли быть длиннее, чем там, где живут особи сейчас, пишет сайт N+1.