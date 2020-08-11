Арбитр Федотов: непонятно, почему Еськов переобулся по поводу пенальти в матче «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о словах VAR-ассистента матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Алексея Еськова, который сказал «Я не могу это не отменить» во время переговоров с главным судьей Василием Казарцевым при назначении второго одиннадцатиметрового в ворота красно-белых.