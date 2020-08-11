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РИА Новости
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио. Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа.В источнике
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ФАН

Рухнувшие надежды на добычу сланцевого газа развернут Польшу к России

ФАН11:22
Rambler News Service

В Польше признали неэффективность добычи сланцевого газа в стране

Rambler News Service06:07
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

РИА Новости03:09
REGNUM

В Польше заявили о рухнувших надеждах на собственный газ

REGNUM04:53
Piter.tv

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Piter.tv03:15
Общественная служба новостей

Польша осталась без газа

Общественная служба новостей05:24
Lenta.ru

Надежды Польши на собственный газ рухнули

Lenta.ru03:03

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Арбитр Федотов: непонятно, почему Еськов переобулся по поводу пенальти в матче «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о словах VAR-ассистента матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Алексея Еськова, который сказал «Я не могу это не отменить» во время переговоров с главным судьей Василием Казарцевым при назначении второго одиннадцатиметрового в ворота красно-белых.
Чемпионат11:27

Белорусская оппозиция создает «комитет государственного спасения»

«Комитет государственного спасения» создадут оппозиционные силы Белоруссии, об этом рассказал экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало 11 августа в телефонном разговоре с журналистом РИА Новости.
ИА Красная Весна09:33
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«Матч ТВ» отстранил Широкова от работы из-за нападения на арбитра

Телеканал «Матч ТВ» принял решение об отстранении бывшего футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время поединка любительских коллективов.
Евро-футбол.ру02:33
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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