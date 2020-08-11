Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались
Смотрите также
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Российских журналистов, задержанных в Минске, отпустили
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Белорусская оппозиция создает «комитет государственного спасения»
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
В Минске протестующие заблокировали движение поездов метро
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
В Брянске в ДТП с редким автомобилем погиб человек
В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода
Власти Литвы предоставили Тихановской жилье и охрану
В Минске на место гибели участника протестов стали приносить цветы
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева познакомили своих дочерей
В больницы Белоруссии попали более 200 пострадавших во время протестов
Ледяной корабль обнаружили у берегов Антарктиды
У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
Парламент Белоруссии выпустил заявление по протестам в республике
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты
Глубоко модернизированный вертолет «Аллигатор» совершил первый полет
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В Минске на место гибели участника протестов стали приносить цветы
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Xiaomi представила юбилейный флагман
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
В Ивановской области 52 ребенка заразились коронавирусом в лагере
Власти Литвы предоставили Тихановской жилье и охрану
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио. Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа.В источнике
Подробнее о событии