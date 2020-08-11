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РИА Новости
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио. Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа.В источнике
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ФАН

В Варшаве заявили о рухнувшей надежде Польши на добычу своего газа

ФАН06:29
Rambler News Service

В Польше признали неэффективность добычи сланцевого газа в стране

Rambler News Service06:07
Lenta.ru

Надежды Польши на собственный газ рухнули

Lenta.ru03:03
REGNUM

В Польше заявили о рухнувших надеждах на собственный газ

REGNUM04:53
Piter.tv

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Piter.tv03:15
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

РИА Новости03:09
Общественная служба новостей

Польша осталась без газа

Общественная служба новостей05:24

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
87

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20
1

Лавров: «Северный поток-2» достроят в самое ближайшее время

Все участники проекта строительства газопровода "Северный поток-2" настроены на его завершение в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
Вести.Ru06:48
9

Адвокат Мамаева заявил, что готов защищать напавшего на судью Широкова

РИА Новости Адвокат Игорь Бушманов, который представлял интересы полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, заявил, что готов защищать бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, который напал на судью во время матча.
РЕН ТВ06:14

Мария Захарова прокомментировала действия Лукашенко

Представитель МИД России посетила передачу "Соловьёв LIVE" на YouTube, в котором она вместе с ведущим Владимиром Соловьевым обсуждали действия белорусских властей в отношении России и задержанных накануне выборов российских журналистов.
CT news05:19
9

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Женева, Швейцария, 11 августа 2020, 06:41 — REGNUM Усилия стран в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией дают основание говорить о проблесках надежды в этом вопросе, несмотря на растущее число заболевших и умерших, заявил 10 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
REGNUM23:41
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)04:30
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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