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РИА Новости
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио. Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа.В источнике
Подробнее о событии
Piter.tv

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Piter.tv03:15
Rambler News Service

В Польше признали неэффективность добычи сланцевого газа в стране

Rambler News Service06:07
Общественная служба новостей

Польша осталась без газа

Общественная служба новостей05:24
REGNUM

В Польше заявили о рухнувших надеждах на собственный газ

REGNUM04:53
ФАН

В Варшаве заявили о рухнувшей надежде Польши на добычу своего газа

ФАН06:29
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

РИА Новости03:09
Lenta.ru

Надежды Польши на собственный газ рухнули

Lenta.ru03:03

Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского
Росбалт10:06
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Тихановскую взяли под охрану

Литва предоставила кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской охрану, она получила визу и находится в стране в статусе «гостьи».
Тихановскую взяли под охрану
Lenta.ru09:49

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

«Норникель» сократил доналоговую прибыль (EBITDA) за первое полугодие 2020 года вдвое, потому что создал резерв в размере $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива 21 тыс. т дизтоплива, который произошел в конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском.
РБК09:51

«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:17