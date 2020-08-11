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РИА Новости
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались, заявил председатель правления польского нефтегазового концерна PGNiG Ежи Квечиньский в эфире Польского радио. Несколько лет назад польские власти возлагали большие надежды на добычу сланцевого газа.В источнике
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ФАН

В Варшаве заявили о рухнувшей надежде Польши на добычу своего газа

ФАН06:29
Rambler News Service

В Польше признали неэффективность добычи сланцевого газа в стране

Rambler News Service06:07
Piter.tv

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

Piter.tv03:15
REGNUM

В Польше заявили о рухнувших надеждах на собственный газ

REGNUM04:53
Общественная служба новостей

Польша осталась без газа

Общественная служба новостей05:24
РИА Новости

Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались

РИА Новости03:09
Lenta.ru

Надежды Польши на собственный газ рухнули

Lenta.ru03:03

Кипр согласился повысить налог на дивиденды до 15%

10 августа 2020 года Министерство финансов РФ сообщило, что уговорила Кипр подписать новое соглашение об избежании двойного налогообложения, предполагающее повышение ставки налога на проценты и дивиденды до 15%.
Кипр согласился повысить налог на дивиденды до 15%
Саминвестор01:27
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Названо главное отличие белорусских протестов от украинского Майдана

Что касается протестных технологий, то они не меняются и берут свое начало от идей Джина Шарпа – американского общественного деятеля, известного своими книгами о методах "ненасильственной борьбы" и использовании так называемой мягкой силы.
Взгляд.ру04:30